快訊

白宮旁埋伏槍擊2國民兵 川普批拜登政府放行阿富汗籍嫌犯入境

香港宏福苑大火駭人 1圖看懂火場逃生「勿搭電梯別躲浴室」

編譯周辰陽／即時報導
美國2名國民兵26日在華府白宮附近遭槍擊後，一名美國特勤局成員站崗。（路透）
華府26日驚傳槍擊案，2名國民兵在白宮附近遭近距離射擊重傷，傳出皆為頭部中彈，初步判定兇嫌為阿富汗籍人士。總統川普晚間證實此事，並誓言將推動更嚴格的移民政策。

聯邦調查局（FBI）已將此案列為可能的恐怖主義行動進行調查。Axios與ABC新聞報導，川普在真實社群發布影像演說，表示這2名國民兵「在距白宮僅數步之遙遭到駭人聽聞的近距離埋伏式槍擊」，形容這是「可惡的襲擊」，屬於「邪惡、仇恨與恐怖活動」。他補充說：「這是針對整個國家的犯罪。」

國土安全部證實，嫌犯「於2021年9月由拜登政府安排入境」，且「身分是依拜登總統簽署的法案延長」。川普引用這一消息，並批評拜登前政府，宣稱這起襲擊「凸顯我們國家面臨的最大單一國安威脅」，並指出美國境內有數百萬移民「身分不明且未經審查」。

川普誓言，政府將「重新審查每一位在拜登任內從阿富汗入境的移民」，並「採取一切必要措施，確保驅逐」來自任何國家，「不屬於這裡或對我們國家沒有益處的」人士。

他也證實，已指示國防部向華盛頓增派另外500兵力，並補充指出：「我們將再次讓美國完全安全，並將這起野蠻襲擊的肇事者迅速且確實地繩之以法。」

川普尚未公布嫌犯姓名，但多名執法知情人士向ABC透露，嫌犯為29歲的拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal），於2024年申請庇護，並在川普政府任內的2025年4月獲准。FBI正以潛在國際恐怖主義案件偵辦，當局則試圖釐清此案是否受到國際恐怖組織啟發。華府的執法單位與聯邦檢察官預計於27日公布更多細節。

