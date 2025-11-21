我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

川普競選團隊前顧問：川普下個轉向可能是健保

記者顏伶如／綜合報導
川普競選團隊前任顧問羅夫19日投書媒體指出，推動健保改革對選舉成功來說非常重要。圖為紅藍卡的說明資料。(美聯社)
川普競選團隊前任顧問羅夫19日投書媒體指出，推動健保改革對選舉成功來說非常重要。圖為紅藍卡的說明資料。(美聯社)

前總統布希(George W. Bush)任內的白宮副幕僚長、川普競選團隊前任顧問羅夫(Karl Rove)19日投書華爾街日報指出，川普總統在艾普斯坦檔案、關稅政策都做出精明的立場轉向，下一個改變立場的議題可能是健保

羅夫指出，近來政治立場反覆可能令人看得眼花撩亂，但某些轉變是朝正確方向發展，其中一例便是川普對艾普斯坦檔案公布的態度。川普連續數月反對司法部公布檔案，到了16日卻改變立場，並說希望要求公布檔案的提案在國會通過。

羅夫寫道：「這是明智之舉，早就應該這麼做。總統愈是抗拒檔案公布，美國民眾就愈覺得他想掩飾某些事情。」

羅夫指出，對於共和黨來說，應該做出改變方向智慧決策的另一個領域就是健保，聯邦政府關門風波讓民主黨主張延長疫情時期「可負擔健保法」(Affordable Care Act)保費補貼受到矚目，民調顯示美國民眾認為健保開銷在個人經濟福祉當中扮演關鍵角色。

羅夫表示，民主黨在期中選舉將以民眾是否負擔得起健保做為主打議題，這是共和黨無法忽略的，共和黨恐怕很難從民主黨陣營拉攏選民，可是仍有辦法縮短與民主黨之間的差距，共和黨應該這麼做。

他表示，共和黨認為健保若要讓民眾負擔得起，解套之道就是賦予消費者更多權利，同時讓競爭與市場力量發揮功能，也就是增加選項、迫使價格降低、產生更好的結果，由政府補助的健保計畫本來就與市場及消費者選擇息息相關，包括紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)、紅藍卡處方藥物計畫、醫療儲存帳戶(Health Savings Accounts)等，擁有醫學專業背景的共和黨主管官員與長期參與健保政策的官員都應該負責推動改革。

羅夫寫道，推動健保改革相當困難，但對選舉成功來說非常重要，許多共和黨候選人頗為焦慮，希望共和黨能修正路線，以便為明年注入動力，「現在就開始做吧」。

羅夫同時表示，川普政府最近還有另一項改變立場的明智之舉，也就是財政部長貝森特(Scott Bessent)宣布調降咖啡、香蕉關稅，「這是美國消費者歡迎的消息，關稅導致物價上漲，某些產品是美國勞工完全沒有生產的，例如香蕉，或者生產數量不足，光是夏威夷州的咖啡產量其實無法滿足全國需求，這些進口產品值得獲得零關稅待遇」。

川普競選團隊前任顧問羅夫19日投書媒體指出，川普總統下一個改變立場的議題可能是健...
川普競選團隊前任顧問羅夫19日投書媒體指出，川普總統下一個改變立場的議題可能是健保。(路透資料照片)

健保 共和黨 川普

上一則

農業部改口 不強制民眾重申請糧食券 依賴現有確認程序

下一則

避免刺激中國釀物價漲加劇民怨 川普可能延後開徵晶片關稅

延伸閱讀

民主黨議員籲軍情人員拒絕非法命令 川普批叛徒煽動可處死刑

民主黨議員籲軍情人員拒絕非法命令 川普批叛徒煽動可處死刑
咖啡、牛肉有望降價了 川普簽署行政命令擴大巴西食品關稅減免

咖啡、牛肉有望降價了 川普簽署行政命令擴大巴西食品關稅減免
法官裁定終止華盛頓國民兵部署 川普政府可提上訴

法官裁定終止華盛頓國民兵部署 川普政府可提上訴
前副總統錢尼葬禮川普未受邀…今日你應知道5件事

前副總統錢尼葬禮川普未受邀…今日你應知道5件事

熱門新聞

雖然政府已重啟，但有些糧食券新規於11月生效，使許多人失去福利。(美聯社)

糧食券將再發…但新規讓領取資格更嚴了 部分非公民喪失資格

2025-11-17 04:53
川普總統14日在空軍一號上接受記者採訪。(美聯社)

2000元關稅分紅何時入帳？川普親口說了

2025-11-16 15:52
農業部為杜絕糧食券詐欺，將要求所有領取者重新申請。圖為示威者在華府國會前舉牌稱，在美國有近4200萬人領取糧食券。(路透)

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

2025-11-15 05:28
國安部17日提案建議，給使用白卡或其他食品、住房等聯邦公共福利的合法移民，將嚴審申請核發永久居留權。圖為接受電子福利卡與糧食券等聯邦福利的超市。(路透)

USCIS提案 用白卡、糧食券者 將被拒發綠卡

2025-11-19 04:51
川普總統(中)今年3月到國會進行聯席演說時，眾議員格林(戴紅帽者)趨前歡迎他。(美聯社)

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

2025-11-15 11:01
美國總統川普13日在白宮東廳致詞。路透

對等關稅大倒退…川普簽行政命令 豁免百項食品

2025-11-14 18:46

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據