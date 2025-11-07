川普催聯國背書加薩方案 威脅「不照單全收就撒手不管」

以色列暫停對加薩的蹂躪，加薩市的巴勒斯坦人在遭摧毀的城市中生活。(新華社)

美國正敦促聯合國安全理事會通過一項決議，將美國總統川普 的加薩 和平方案納入國際法，並幾乎不留談判空間。根據一名美國高層官員及多位參與或知情外交人士指出，這項行動意在確保川普版的戰後藍圖獲得國際背書。

川普於9月公布的和平計畫，對於飽受戰火摧毀的加薩未來仍有許多關鍵問題含糊不清。部分有意參與非軍事化、治安維持或重建的國家原希望透過聯合國決議釐清細節，但七名外交官向紐約時報透露，美方向安理會傳達的是「照單全收，不然就撒手不管」的訊息。

他們說，美國駐聯合國大使沃茲（Michael Waltz）告訴安理會成員，若不全面採納川普方案，停火協議可能瓦解、以色列 與哈瑪斯的戰爭將重燃。若決議未能通過，以色列是否會重啟對哈瑪斯的軍事行動仍不明朗。

紐約時報取得的10點草案顯示，該決議在部分內容上延伸川普計畫，但仍留下許多模糊空間，包括加薩如何落實非軍事化。草案擬授權設立「和平委員會」（Board of Peace），負責監督加薩直到2027年底；日常治理則交由「由加薩當地具專業能力的巴勒斯坦人組成的技術性、非政治委員會」執行，並請世界銀行設立信託基金以資助重建。

此外，決議草案規劃建立一支「國際穩定部隊」（International Stabilization Force），負責執行加薩去軍事化進程，包括摧毀軍事設施、解除武裝團體。該部隊須與埃及跟以色列合作，訓練並支援巴勒斯坦警察人員、保護平民、維護人道走廊與邊境安全。

部分國家對派兵參與心存疑慮，擔心部隊恐與哈瑪斯直接衝突。分析人士指出，若方案未包含建立巴勒斯坦國的明確途徑，阿拉伯國家也不太可能派兵進駐加薩，這正是以色列政府明確反對的內容。