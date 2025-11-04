參院法案表決又沒過 聯邦政府打平最長關門紀錄

圖為華府國會山莊。(美聯社)

美國聯邦政府關門4日進入第35天，聯邦參議院再度針對短期延長撥款法案表決，仍未能跨過60票的同意票門檻，代表政府將持續關門，預料將打破最長紀錄。

美國總統川普 4日上午發文稱將不會發放營養補充助計畫（SNAP）直到民主黨 讓政府開門，不過白宮稍晚表示，政府將遵循聯邦法院的命令發放補助。

美國聯邦政府上次關門發生在川普的第一任總統任期，聯邦政府關門長達35天，這次政府關門截至4日為止已有35天，打平最長紀錄。

參議院4日第14次針對聯邦眾議院通過的短期延長撥款法案表決，以54票比44票未能跨過60票的同意票門檻。

包括民主黨參議員瑪斯托（Catherine Cortez Masto）、費特曼（John Fetterman）和與民主黨團一同開會的緬因州獨立參議員金恩 （Angus King）仍與共和黨 投下同意票；共和黨參議員保羅（Rand Paul）則隨民主黨投下反對票。

參議院多數黨領袖熊恩（John Thune）4日表示，本周是等待民主黨恢復理性、讓政府開門的一周；熊恩表示，他還是不知道民主黨想要什麼。

據了解，民主黨要求延長「平價醫療法案」（Affordable Care Act）中即將於年底失效的保費稅額補貼，不過川普政府不願讓步，並表示，只有民主黨讓政府開門，他們才願意談。

川普4日表示，SNAP補助在拜登政府增加數十億美元的支出，指控拜登政府濫發，而不是給到需要的人手上；川普並威脅說，政府不會發放SNAP補助，直到極左派的民主黨讓政府開門；川普認為說，這對民主黨來說是輕而易舉的事。

不過白宮4日舉行記者會，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）則說，川普政府會遵循聯邦法院的命令，透過緊急預備金來發放SNAP補助；李維特也希望領取補助的民眾能夠理解，補助不會準時入帳，可能需要一點時間。

至於川普稱不開門就不發補助，李維特說，川普指的是SNAP補助未來的發放，指川普不希望再度透過緊急預備金來發補助。

此外，川普4日也在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，如果不動用「核子選項」，終結冗長辯論（filbuster）的國會程序，共和黨將不斷被民主黨阻擋，很難通過任何政策法案，而且共和黨還會因此被大眾怪罪。

川普認為說，如果共和黨不終結冗長辯論，民主黨很有可能會贏得接下來的期中選舉和下一次的總統大選，不過熊恩日前表示，共和黨沒有掌握足夠的票數這麼做。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：