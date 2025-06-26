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曼達尼爆冷勝出 為民主黨帶來勝選策略 也暗藏危險

編譯陳韻涵／綜合報導
33歲州眾議員曼達尼在紐約市長民主黨初選獲勝，具全國指標意義。圖為其支持者。(美聯社)
33歲州眾議員曼達尼在紐約市長民主黨初選獲勝，具全國指標意義。圖為其支持者。(美聯社)

33歲州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)在紐約市長民主黨初選獲勝，具全國指標意義；曼達尼勝出為民主黨帶來勝選策略，但同時也暗藏危機。

國家廣播公司新聞網(NBC)報導，曼達尼在紐約市民主黨市長初選中表現強勁，讓紐約州前州長葛謨(Andrew Cuomo)敗陣，這對進步派和其他民主黨人而言宛如一劑強心針，他們持續呼籲黨內元老讓位給新世代領袖。

33歲的曼達尼以新面孔，對決經驗豐富的候選人；他在競選活動中，以堅定的進步派立場，對抗務實、具主流支持的建制派候選人

曼達尼自詡為「民主社會主義者」，讓許多民主黨人擔心這是否會疏遠搖擺選民；他不顧中間派民主黨人譴責他煽動反猶太主義，堅持批評以色列攻擊巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」(Hamas)的戰爭行為。

初選初步結果標示了曼達尼的崛起，而正式計票結果將於下周公布，這場具象徵性的世代交替，引發民主黨內部廣泛關注。

曾輔佐前運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)競選的民主黨資深顧問莉絲‧史密斯(Lis Smith)表示，「選民討厭現狀，受夠了被強迫投給老派、了無生氣的候選人，他們想要改變；若主流民主黨人不理解這點並予以背書，就會流失選民支持」。 

史密斯指出，「葛謨的候選人形象，綜合了前總統拜登和川普總統最差勁的特質；葛謨如川普般蒙羞卸任，並基於復仇而競選；他也像拜登一樣，老了，缺乏新意，也沒有激勵民眾的魅力」。

另據「華盛頓郵報」報導，曼達尼的崛起對民主黨帶來另一波衝擊，引起溫和派與自由派，對於民主黨重拾國家影響力的討論。

曼達尼的知名度與資金財力更勝葛謨，年輕自由派社運人士得勝，凸顯建制派年邁候選人的弱點。

曼達尼毫不掩飾他的左傾路線，並在勝選演說中宣告紐約市府應保障每位市民過著有尊嚴的生活。

但是部分民主黨人對於24日的初選結果發出警告，公開反對曼達尼的社會主義主張，呼籲大眾不該火速接納在紐約以外的多數地區，極易被指為極端或外來的思想和言論。

民主黨 曼達尼 葛謨

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