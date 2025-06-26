喊凍結房租、免費公車…曼達尼聚焦民生 在分裂民主黨成新星

曼達尼(左二)的父親馬哈茂德(右一)是哥大教授，與好萊塢製片家母親米拉(左一)都是印度裔，妻子拉瑪(右二)則是敘利亞裔，曼達尼出生在烏干達，家庭背景頗為多元。(路透)

民主社會主義派出身的紐約州眾議員曼達尼 (Zohran Mamdani)取得民主黨 紐約市長初選勝利，在分裂的民主黨裡成為明日之星。州眾議員任期三連霸的曼達尼，競選期間主打全國各地其他民主黨員鮮少採取的樂觀基調，以生活負擔與日常開銷為政策重點。

33歲的曼達尼初選獲得勝利，政見則來自民主黨極左派路線，包括以往在紐約被視為政治冒險的主張，例如以「種族滅絕」(genocide)描述以色列在加薩地區(Gaza)的行動，要求對企業開徵新稅。紐約時報分析，曼達尼推出的許多政見都在挑戰民主黨傳統觀點的尺度，讓全國民主黨高層感到不安。

同樣具備全國知名度、小額募款能力十足的無黨籍佛蒙特州資深聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)以及民主黨紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)，都為曼達尼背書。

在物價愈來愈昂貴的紐約市，曼達尼選舉政見主打要讓民眾在紐約住得起，充滿努力不懈、正面能量的訊息。競選廣告影片內容活潑，挑選吸睛效果十足的關鍵字詞例如「凍結房租」(freeze the rent)、「免費公車」(free buses)，並且告訴選民最在乎事項就是民眾的荷包。

曼達尼聚焦民生議題的競選策略，與民主黨中間派人士呼籲黨內候選人必須主打的經濟政見類似。不少民主黨人對於2024年大選期間前總統拜登、副總統賀錦麗沒有採取這套策略感到沮喪。

曼達尼政見重點在於降低日常生活開銷，並說高物價已經「壓垮」勞工階級民眾。他主張凍結房租、市立公車免費搭乘、6歲以下兒童享受公立免費托兒，推出市政府經營的超市並以量販店價格銷售。

曼達尼也主張，紐約市最低工資到2030年前要調至每小時30元，所有政策計畫的經費來源則是把企業稅稅率調高到11.5%，並且對年收入超過100萬以上的紐約居民開徵固定稅率2%的新稅。

以色列入侵加薩之後，曼達尼對以色列提出強力批評，凸顯民主黨內對於這個敏感議題的立場分歧。

身為穆斯林的曼達尼有個特別的個人故事，他出生於烏干達，五歲搬到南非，七歲搬到紐約，2018年入籍成為美國公民。他的父親馬哈茂德(Mahmood Mamdani)有印度和烏干達血統，在哥倫比亞大學擔任教授，母親米拉(Mira Nair)則是印度裔美國人，是電影製片。妻子拉瑪(Rama Duwaji)是動畫師及畫家，是敘利亞裔。