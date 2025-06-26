紐約市長初選╱33歲曼達尼爆冷勝出 選民盼開啟新時代

曼達尼的父母都是印度裔，他則出生在烏干達，也是穆斯林，選戰中曾多次批評以色列攻擊加薩。（路透）

現年33歲的民主社會主義者曼達尼 （Zohran Mamdani）即將成為紐約市 長民主黨 提名候選人。他在紐約市長民主黨初選投票結束後的數小時內，以遙遙領先的開票優勢，迫使對手、現年67歲的前紐約州長葛謨（Andrew Cuomo）認輸。這大爆冷門的結果，是進步派新人戰勝建制派又一範例，也凸顯部分選民熱切期盼曼達尼開啟民主黨新時代。

新人戰勝建制派又一例

曼達尼在2020年首次當選紐約州眾議員；八個月前，他的名字對大多數紐約市民來說還很陌生。但他出馬參選民主黨市長初選，得到美國民主社會主義者紐約市分會、民主黨進步派眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez）和佛蒙特州聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）的支持。

透過廣泛的社媒宣傳、完善的志工網絡、大量捐款支持以及引起年輕進步派共鳴的信函內容，他從默默無聞，聲勢一路在民意調查中直線上漲。

曼達尼25日凌晨在皇后區舉行的集會上宣布勝選，承諾要做「每個紐約人的市長」，並將他的勝利視為志工運動成就。他說：「今晚我們創造了歷史。」

根據紐約市長民主黨初選的排序投票制，獲超過50%選票的候選人將被宣布為獲勝者。第一輪排序投票顯示，43.5%選民的首選是曼達尼，36.4%選擇葛謨。盡管最終結果要到7月1日才會正式公布，但葛謨已公開認輸。

民主黨策士楊元（Trip Yang）說：「這是紐約市現代史上最大的冷門。」

曼達尼的父親來自烏干達、母親是印度裔製片家，他也是穆斯林，政見裡對以色列的支持有所保留。（路透）

願景迥異 凸顯黨內代溝

這場競選引起全國關注，因為曼達尼和葛謨兩位民主黨領袖對紐約的願景截然不同，也反映民主黨內部的代溝。它不僅是民主黨左翼和更傳統的溫和派之間的較量，也被視為是在共和黨總統川普第二任期充滿動蕩的五個月之後，民主黨探索未來應該採取方向的重要一步。

曼達尼與葛謨之間的差別顯而易見；曾任10年州長的葛謬是獲得建制派支持的溫和派，獲前總統柯林頓和許多當地黨派人士支持；曼達尼身為進步派新人，承諾要揮別過去。

有望成首位南亞裔市長

如果曼達尼在11月當選，將成為紐約市近百年來最年輕市長、首位穆斯林市長、首位南亞裔市長。

民主黨提名的紐約市長候選人通常在11月大選中穩操勝券，但今年曼達尼仍需面對現任市長亞當斯（Eric Leroy Adams）以獨立候選人身分參選。葛謨認輸後聲明表示，他打算「查看所有數據，並分析排序投票結果」 。紐約郵報25日引述消息人士表示，由於看不到勝選路徑 ，也籌不到錢，葛謨幾乎肯定不會以獨立候選人身分參加11月的市長選舉。