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華人遇職業租霸 百萬新房要不回 2任律師趕不走

紐約市長初選╱曼達尼亞裔支持者最多 拿下2大華社

記者范航瑜／紐約報導
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州眾議員曼達尼以43.5%的得票率居首位，領先前州長葛謨近八個百分點，篤定獲得民主黨提名。(記者尤昱程／攝影)
州眾議員曼達尼以43.5%的得票率居首位，領先前州長葛謨近八個百分點，篤定獲得民主黨提名。(記者尤昱程／攝影)

紐約市民主黨市長初選24日晚間公布首輪計票結果，得票領先的現任州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)獲得了亞裔選民的壓倒性支持，更拿下了曼哈頓華埠與布碌崙(布魯克林)華社等地區。

曼達尼當晚在皇后區長島市舉行屋頂勝選派對，並引用南非前總統曼德拉名言表示「事情完成之前，往往看似不可能」。

曼達尼1991年出生於烏干達。父親是哥倫比亞大學教授，母親是電影製片人，均為印度裔。曼達尼五歲時與家人搬到南非，七歲時搬到紐約市。作為進步派代表，曼達尼政策主張包括凍結租金四年、2030年前將最低時薪提高至30元、推行免費公車與市營超市等；中間派的前州長葛謨則主張以開發應對住房危機，反對過度限制租金，並提議至2027年將最低工資提升至20元等。

據艾默生學院(Emerson College Polling)民調，亞裔中有高達79%支持曼達尼，在所有族裔中最高。選區數據顯示，曼哈頓華埠55%的選民支持曼達尼，26%支持葛謨；布碌崙日落公園則為61%比24%。相對地，法拉盛則略為傾向葛謨，支持率為44%，略高於曼達尼的42%。

民主黨65D區領袖于金山評估，租金政策或是本次華埠選民傾向支持曼達尼的原因。他表示，法拉盛以屋主、小房東居多，租客比例相對低，因此較傾向支持葛謨；而華埠租客比例較高，更關注租金與社會福利，自然更支持曼達尼。但于金山也表示，曼達尼的政策「好看、好聽、但吃不到」。「很多人不滿加租，他提出不加租，那房東怎麼辦？要不要減地稅？他沒有一套完整配套措施。美麗的圖畫大家都會畫，但是不是桃花源就不知道了。」

布碌崙一位不具名的社區人士表示，布碌崙有許多年輕選民、大學生與新一代移民參與投票，或是本次布碌崙華社曼達尼票倉的主力軍。「他們主要看中曼達尼對移民、住房、免費公車、教育與醫療的主張。他推進的社會主義理念，如富人應幫助窮人、縮小貧富差距，年輕人特別認同」。

幫助曼達尼在亞裔社區助選的州參議員劉醇逸表示，曼達尼的逆襲，很大程度上來自亞裔選民的支持，當亞裔社群受到激勵、被組織起來並擁有權力時，確實有能力在最激烈的選戰中成為關鍵力量，扭轉局勢。前州眾議員牛毓琳則表示，要感謝劉醇逸、唐人街住客協會(CAAAV)等亞裔組織一同站出來，她認為，亞裔社區對此次選舉都感到振奮，積極出來投票，也將選出紐約市第一位亞裔市長。

根據規定，參選人須取得超過半數第一順位選票才可直接成為黨籍候選人。市選舉委員會預計於7月1日(周二)公布完整結果。

曼達尼 亞裔 布碌崙

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