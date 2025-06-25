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川普堅稱伊朗核設施已被摧毀 CIA局長與情報總監相繼背書

編譯周辰陽／即時報導
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CIA局長拉特克利夫。(美聯社)
CIA局長拉特克利夫。(美聯社)

美國總統川普日前下令空襲伊朗多處核子設施，但成效如今成了羅生門。川普本人堅稱，美軍已「徹底摧毀」伊朗生產核武的能力。美國中央情報局（CIA）局長拉特克利夫（John Ratcliffe）25日表示，根據掌握的「可靠證據」，伊朗核子計畫已遭「嚴重破壞」。

CNN報導，拉特克利夫發表聲明指出，CIA已獲得「大量可靠證據，顯示伊朗的核子計畫因最近的精準打擊而遭到嚴重破壞」。他表示：「這包括來自歷來可靠來源與情報手段的新情資，顯示伊朗幾個關鍵核子設施已遭摧毀，重建可能需要數年時間。」

CNN與多家媒體前一天報導，美國國防情報局（DIA）在空襲後約24小時內所作的初步分析認為，此次轟炸可能僅將伊朗發展核武的進程延後數個月，白宮則反駁該評估「錯誤」。

ABC新聞報導，DIA發表聲明表示，對伊朗空襲的評估是「初步、可信度低的判斷，並非最終結論，將隨著更多情報出現而持續修正」。聲明並補充指出：「我們至今仍無法實地查驗受攻擊地點，而這將是最關鍵的依據。」

美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）則在「X」上發文表示，「新情報」支持伊朗核子設施在此次空襲中遭「摧毀」的說法。

加巴德表示：「新情報證實川普總統多次重申的說法：伊朗的核子設施已被摧毀。」但她並未提供任何證據。加巴德還聲稱，伊朗若選擇重建，將不得不徹底重建納坦茲、福爾多和伊斯法罕三座設施，可能需要數年時間完成。

川普則在真實社群發文表示，國防部長赫塞斯與軍方代表將於美東時間26日早上在五角大廈舉行重大記者會，「為我們偉大美國飛官的尊嚴奮戰」。他還宣稱，這場記者會「將會非常精彩，並且無可反駁。敬請期待！」

伊朗 川普 CIA

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