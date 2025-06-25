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阻遣無證客赴第三國 法官抗最高院 白宫促大法官釐清裁決

記者顏伶如／綜合報導
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代表聯邦政府在最高法院打官司的司法部訟務次長(Solicitor General)沙爾(D. John Sauer)，24日向最高法院聲請動議，請求大法官釐清23日宣判川普政府有權將無證移民迅速遣送到第三國的裁決。

最高法院裁決23日出爐後，波士頓聯邦法院法官墨菲(Brian Murphy)旋即在法院案卷當中寫道，並不認為大法官阻止他在5月21日對川普政府下達、阻止無證移民被遣送到南蘇丹的臨時禁止令。

川普政府原本要將8名無證客遣送到南蘇丹，但受到墨菲法官禁止令影響，這批無證客被轉送到東非國家吉布地(Djibouti)拘留。這批無證客接下來命運如何，取決於川普政府與墨菲角力結果。

司法部24日指控墨菲以「前所未見的公然違抗」(unprecedented defiance)面對最高法院前一天的裁決。墨菲近來成為「讓美國再度偉大」(MAGA)陣營強力批判對象。

墨菲在法院案卷指出，最高法院擋下的是他先前效力適用於全國的判決，為受到影響的移民提供「有意義的機會」(meaningful opportunity)，能夠提出申訴說明如果被遣送到第三國可能遭受虐待、迫害或喪命。

最高法院23日的裁決並未附加說明，也沒有說明擋下了墨菲裁決的哪個部分。自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)則在不同意見書裡指出，墨菲5月21日的判決並沒有受到最高法院23日裁決影響。

沙爾除了向最高法院聲請動議要求大法官說明裁決，也請求最高法院撤銷墨菲對於這起訴訟的審理資格。

國家廣播公司(NBC)報導，八名無證移民的辯護律師對於司法部的緊急動議很快將做出回應。

白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)23日接受福斯新聞網專訪時說，墨菲早就說過不會遵守最高法院裁決。

川普 移民 大法官

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