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評／川普、伊朗有默契停火 政治精算師內唐亞胡措手不及

ICE在8州6城速捕與真主黨有關聯的11名伊朗人 防止運作恐攻

記者顏伶如／綜合報導
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美國移民及海關執法局探員上周末期間逮捕在美國11名伊朗公民，其中有人與伊朗革命衛隊及真主黨等恐怖組織有關。(國土安全部網站)
美國移民及海關執法局探員上周末期間逮捕在美國11名伊朗公民，其中有人與伊朗革命衛隊及真主黨等恐怖組織有關。(國土安全部網站)

川普政府24日證實，移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)幹員周末期間總共逮捕11名伊朗公民，其中一名男子20年前就被發布驅逐令，其他幾人則遭控觸犯移民法規。

美軍周末期間針對伊朗重要核子設施發動攻擊，新聞周刊24日報導，移民和海關執法局這波逮捕行動是為了防止伊朗秘密組織在美國運作。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，ICE幹員從6月22日起在48小時內完成11名伊朗公民的逮捕，逮捕行動橫跨8個州、9個城市，被列入觀察名單的一名伊朗男子也在這波行動中落網。

ICE指出，身為「伊斯蘭革命衛隊」(Islamic Revolutionary Guard Corps，IRGC)前任成員的伊朗公民薩赫里(Mehran Makari Saheli)，在明尼蘇達州聖保羅(St. Paul)住家被捕，薩赫里被押之後坦承與黎巴嫩民兵組織真主黨(Hezbollah)有連繫。伊朗支持的真主黨被美國列為外國恐怖主義團體。

ICE指出，遭到逮捕的伊朗公民當中，有5人的犯罪前科包括重大竊盜、毒品犯罪、非法持槍。

國土安全部表示，伊朗公民梅瑞諾(Yousef Mehridehno)在美國非法居留將近8年，聯邦主管機關發現梅瑞諾申請簽證時說謊。今年2月，梅瑞諾被列入疑似恐怖份子的觀察名單。梅瑞諾22日在密西西比州中部遭到聯邦幹員逮捕。

國安部官員說，美國國土目前並沒有受到任何特定的具體威脅，這波行動中落網對象也沒有參與任何恐怖活動策畫。

國安全表示，伊朗公民卡爾米(Ribvar Karmi)22日在阿拉巴馬州北部遭到逮捕時，聯邦幹員在他身上搜出伊朗伊斯蘭共和國軍隊(Islamic Republic of Iran Army)證件。卡爾米2018年到2021年間在伊朗軍隊擔任狙擊手，2024年10月持俗稱「未婚夫/妻簽證」的K-1簽證入境美國。

除了11名伊朗公民之外，美國公民妮特‧瓦塔南(Linet Vartaniann)涉嫌恐嚇聯邦執法人員、藏匿非法移民，在這波行動中也被逮捕。ICE官員說，瓦塔南22日揚言如果移民幹員進入她的住家，她就會對幹員頭部開槍。

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