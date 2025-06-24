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民調：過半數反對川普空襲伊朗核設施 更不支持派出地面部隊

編譯周辰陽／即時報導
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川普總統24日抵達荷蘭海牙豪斯登堡宮，參加北約峰會前的正式晚宴。(美聯社)
川普總統24日抵達荷蘭海牙豪斯登堡宮，參加北約峰會前的正式晚宴。(美聯社)

川普總統下令對伊朗核子設施發動空襲，但根據民調機構SSRS事後為CNN所做的民調，這項決定在美國民眾之間普遍不受歡迎。

這項22日和23日進行的調查顯示，美國民眾對空襲行動的反對比例為56%。其中，強烈反對的比例高於強烈支持。多數受訪者不信任川普對伊朗動武的決策，約有6成擔心空襲將加劇伊朗對美國的威脅。

調查中的幾乎每一個問題都顯示出鮮明的黨派分歧：民主黨支持者普遍反對空襲，而大多數共和黨人則表示支持。不過，相較於黨內其他人，年輕的共和黨支持者，以及傾向共和黨的無黨派選民，態度明顯更為保留。

多數無黨派選民（60%）與民主黨人（88%）不贊成對伊朗採取軍事行動，共和黨人則大致表示支持，支持率達82%，其中44%強烈支持，遠低於強烈反對的民主黨人，民主黨人強烈反對比例為60%。這或許反映出，在川普陣營內部，部分人對海外軍事行動普遍抱持不信任態度。

整體而言，58%的受訪者認為，空襲將使伊朗對美國構成更大威脅，僅有27%認為威脅會因此減輕，其餘則表示不會有明顯影響。即使在支持空襲的群體中，也僅有55%預期空襲將有助於降低伊朗威脅。

同時，僅少數人認為美國動武前已充分努力進行外交。32%認為美國做得足夠，39%認為不夠，29%不確定。整體而言，民眾幾乎沒有意願向伊朗派遣地面部隊，僅有9%表示支持，68%反對，其餘23%表示不確定。

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