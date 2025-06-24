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以色列打破沉默 內唐亞胡宣布同意川普停火提議

川普發文：以伊停火已生效 請勿違反

川普：以伊同意全面停火 「12日戰爭」將告終

記者陳熙文／華盛頓報導
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美國介入以伊戰爭後情勢急轉直下，川普宣布兩國已同意停火。（路透）
美國介入以伊戰爭後情勢急轉直下，川普宣布兩國已同意停火。（路透）

中東戰局峰迴路轉，川普總統23日宣稱，以色列伊朗已經同意完全停火12小時，且在停火24小時後宣告戰爭結束(美東時間24日凌晨)；川普表示，如果一切順利，他恭喜以色列和伊朗有勇氣和智慧結束這場「12日戰爭」。

伊朗外長稱沒有協議

不過，伊朗外交部長阿拉奇(Seyed Abbas Araghchi)23日在X發文，「正如伊朗一再表明確表達的，是以色列向伊朗發動了戰爭，而不是顛倒過來。截至目前，沒有任何關於停火或停止軍事行動的『協議』。」

但阿拉奇也說，只要以色列在德黑蘭當地時間凌晨4點之前停止對伊朗人民的非法侵略，「我們就無意在此之後繼續回應」。路透報導，卡達政府在兩國之間斡旋。以色列方面則尚未證實。

以色列12日發動「崛起之獅行動」(Rising Lion)，針對伊朗可能發展出核子武器，率先向伊朗發動攻擊，引爆兩國衝突；美軍則在21日發動「午夜之鎚」(Midnight Hammer)轟炸行動，動用B-2幽靈戰略轟炸機奇襲伊朗福爾多(Fordow)、納坦茲(Natanz)和伊斯法罕(Esfahan)等3座關鍵核子設施，並聲稱已徹底破壞伊朗核子能力。

盡管美方在轟炸任務後呼籲和平，伊朗23日仍向美軍位於卡達的烏代德空軍基地發動報復性攻擊。川普23日下午與國安團隊開會，他並在社群網路「真實社群」(Truth Social)上表示，伊朗的攻擊「非常軟弱」，指伊朗共發射14枚飛彈，其中13枚遭到攔截，另有一枚不具威脅；川普表示，美方無人傷亡。

伊朗23日對卡達的美軍基地發射飛彈反擊，但力道有限，最高領導人哈米尼恐會面臨政權...
伊朗23日對卡達的美軍基地發射飛彈反擊，但力道有限，最高領導人哈米尼恐會面臨政權危機。（美聯社）

伊朗報復 川盼別再憎恨

川普也表示，希望伊朗已經藉此宣洩完畢，不要再有憎恨。

川普日前才表示，如果伊朗政權不能讓伊朗再次偉大，為什麼不能更換政權？象徵中東衝突有可能進一步惡化，不過川普23日下午又發文表示，「恭喜世界！是時候達成和平了！」暗示以伊情勢將取得重大進展。

據報導，美國特使威科夫(Steve Witkoff)在美軍執行完成轟炸任務之後，仍與伊朗保持聯繫。

川普美東時間23日傍晚6時再度發文，指伊朗和以色列雙方已經同意停火，結束各自尚在進行中的軍事任務；川普指出，雙方同意停火12小時，到時戰爭形同結束。

川普說，伊朗會先停火，以色列則會在12小時之後停火；川普指出，在停火第24個小時之後，伊朗和以色列的12天戰爭就會畫下句點，並受到世界的讚揚。

川普表示，在伊朗和以色列各自停火的期間，另一邊將保持和平與尊重；川普預期一切都會進行的非常順利，他恭喜兩國有耐性、勇氣和智慧來結束這場12天戰爭。

川普說，這是一場有可能持續多年的戰爭，甚至足以摧毀整個中東，但戰爭結束了，「上帝保佑以色列、上帝保佑伊朗、上帝保佑中東、上帝保佑美國和全世界！」

以色列總理內唐亞胡12日對伊朗發動無預警攻擊，在美國介入後，歷經12天結束。（美...
以色列總理內唐亞胡12日對伊朗發動無預警攻擊，在美國介入後，歷經12天結束。（美聯社）

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