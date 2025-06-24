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以伊停火內幕：川普與內唐亞胡直接溝通 請卡達與伊朗斡旋

編譯周辰陽／即時報導
卡達埃米爾塔米姆．阿勒薩尼（左）與美國總統川普，5月15日攝於烏代德空軍基地。(美聯社)
卡達埃米爾塔米姆．阿勒薩尼（左）與美國總統川普，5月15日攝於烏代德空軍基地。(美聯社)

美國總統川普23日宣布以色列伊朗已經同意停火，據外交官與白宮資深官員透露，川普與以色列總理內唐亞胡直接溝通以確保停火，並聯繫卡達政府代表美方出面斡旋，成功說服伊朗接受與以色列停火。

美聯社報導，一位不具名白宮資深官員堅稱，川普與內唐亞胡直接溝通，以確保停火，副總統范斯、國務卿魯比歐與總統特使威科夫則透過直接和間接管道，與伊朗方面接觸。

紐約時報報導引述3位知情外交官報導，卡達代表川普政府出面斡旋，並說服伊朗同意與以色列停火；川普告訴卡達埃米爾塔米姆．阿勒薩尼（Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani），以色列已同意美方提出的停火提案，並請求卡達協助，說服伊朗加入停火行列。

前述外交官表示，卡達總理穆罕默德．阿勒薩尼（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）隨後與伊朗領導人通話，成功說服伊朗同意該項提議。

不過，目前尚不清楚伊朗最高領袖哈米尼在此次會談中扮演了何種角色；他曾在社群媒體上表示，他不會投降。雙方所達成協議的具體內容，也仍未公開。

截至台灣時間24日中午，伊朗官媒報導伊朗「對敵方實施」停火，但以色列方面尚未證實停火相關訊息。

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