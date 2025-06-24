伊朗加速找接班人 革命創始人孫子哈桑·何梅尼浮檯面

經過以色列及美國的打擊後，伊朗最高領袖哈米尼（左）政權岌岌可危。圖右為被視為可能接棒人選哈桑．何梅尼。（路透）

消息人士表示，隨著以色列 對伊朗 的攻擊持續以及揚言刺殺伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)，該國高階神職人士加速了接班人選拔的規畫，其中又以最近浮上檯面的哈桑·何梅尼(Hassan Khomeini)呼聲最高。

路透(Reuters)引述五位消息人士指出，由哈米尼兩年前親自指定的三人委員會，近日正加速進行接班人的討論。86歲的哈米尼目前持續獲得相關簡報，他已攜家人祕密躲藏，並由伊朗革命衛隊的特種部隊「瓦利- 耶阿姆」(Vali-ye Amr)負責保護安全。若哈米尼遭遇不測，伊朗政權將立即選出繼任者，以展示穩定及政權延續性，但消息人士也坦言，伊朗政局未來走向仍難以預測。

消息指出，新領袖的人選仍將遵循伊斯蘭共和國已故創始人魯霍拉·穆薩維·何梅尼(Ayatollah Ruhollah Khomeini)的革命原則。目前最有可能的候選人包括哈米尼56歲的兒子穆吉塔巴(Mojtaba Khamenei)以及新近浮上檯面的哈桑·何梅尼(Hassan Khomeini)，也就是革命創始人的孫子。

哈桑·何梅尼與支持放寬社會與政治限制的改革派陣營關係密切，但因其血統背景，同樣在高級神職界與革命衛隊中享有尊重，他在美國轟炸伊朗核設施前數小時，就在公開訊息中向哈米尼表達忠誠。

由於當前與以色列及美國的衝突，哈桑·何梅尼成為一個更具國內外和解可能的候選人，而穆吉塔巴則繼承其父的強硬政策。但消息人士強調，接班人最終決定權仍在哈米尼本人，而且情勢可能隨時變動。過去因哈米尼年事已高加上長期健康問題，接班規劃早已進行多年。

過去幾年內，多位原本具繼任資格的人選陸續過世，包括前總統拉夫桑賈尼(Hashemi Rafsanjani)、前司法部 門首長馬赫穆德·哈什米·沙赫魯迪(Mahmoud Hashemi Shahroudi)，以及2024年死於直升機墜毀意外的前總統萊希(Ebrahim Raisi)。不過，國際危機組織(International Crisis Group)伊朗計畫主任阿里·瓦伊茲(Ali Vaez)則表示，除了最有可能的候選人外，不排除革命衛隊也可能推選一位不太知名的神職人士作為傀儡掌權。

伊朗流亡美國的王儲芮沙‧巴勒維(Reza Pahlavi)再度呼籲哈米尼立即下台。