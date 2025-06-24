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川普發文：以伊停火已生效 請勿違反

川普喊油價勿漲勿中圈套 下令美國加速產油

編譯廖振堯／綜合報導
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以色列上周空襲伊朗、川普轟炸伊朗核設施及伊朗23日報復攻擊美軍在波灣卡達基地後，國際油價不漲反跌。(路透)
以色列上周空襲伊朗、川普轟炸伊朗核設施及伊朗23日報復攻擊美軍在波灣卡達基地後，國際油價不漲反跌。(路透)

美國轟炸了伊朗主要核設施後，外界擔憂伊朗可能會以控制原油供應作為報復，並導致全球油價飆升。川普總統23日在「真實社群」(Truth Social)上發文，提醒「所有人」保持低油價，否則就是「中了敵人的圈套」。

據報導，油價在周末空襲伊朗後稍上漲，但23日伊朗回擊美國海外基地卡達後又下跌。川普貼文稱「所有人，保持低油價。我正在注意看著！你們正中敵人下懷。別這麼做！」在隨後的另一篇貼文中，他又指示「致能源部：鑽吧，寶貝，鑽吧！我的意思是現在就鑽！」

目前尚不清楚川普貼文向誰喊話，但似乎是在針對美國石油業。今年稍早，一些石油公司曾警告由於川普的關稅措施、石油輸出國家組織(OPEC)及非成員產油國增產，油價跌至多年低點，讓他們可能不得不減產。石油生產決策是由私人企業根據市場動態變動，能源部本身並不鑽探石油。

而伊朗是否會升級衝突，尤其是試圖封鎖荷莫茲海峽(Strait of Hormuz，霍爾木茲海峽)將是關鍵，該海峽是通往波斯灣的要道，也是全球運輸石油和液化天然氣的必經之路，任何貿易中斷都可能導致全球能源價格飆升。

今年夏季，美國消費者和企業可能會覺得能源成本飆升更為難受，因為這與川普計畫重啟徵收高額關稅的時間大致相同。許多經濟學家預計，在經歷了多年的高通膨之後這些關稅又將推高物價。

荷蘭國際集團(ING)首席國際經濟學家奈特利(James Knightley)表示，綜合來看地緣政治和貿易方面的不確定性可能會在未來幾個月擠壓到家庭消費能力，人們已經相當擔憂關稅，現在又多了能源價格可能上漲，將負面影響消費力。

白宮國家經濟會議主席哈塞特(Kevin Hassett)23日則說，其他產油國仍擁有大量可支配的原油儲備，如果伊朗的報復行動影響到石油和天然氣、導致價格飆升，這些產油國還是有「很大的調整空間」。

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