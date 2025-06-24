伊朗報復節制 道指收漲350點 油價下滑

以色列上周空襲伊朗、川普轟炸伊朗核設施及伊朗23日報復攻擊美軍在波灣卡達基地後，國際油價不漲反跌。(路透)

伊朗 的報復行為節制，市場普遍認為伊朗不會封鎖荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)，此一估推帶動四大指數23日上漲，其中道瓊工業平均指數(DJIA，道瓊指數)23日上漲350點，油價 則下滑。

美聯社報導，以色列和伊朗的衝突導致地緣政治風險升高，美國空襲伊朗核設施後，伊朗揚言報復，但投資人認為，伊朗的報復手段有限且不至於影響全球原油流通，這不僅會傷害全球經濟，也會重創伊朗的經濟命脈。

美股主要指數23日穩健收高，道瓊指數上漲374.96點，或0.89%，收在42,581.78點；史坦普500指數(S&P 500)上漲57.33點，或0.96%，收在6,025.17點。

科技股為主的那斯達克綜合指數(Nasdaq，那指)上漲183.56點，或0.94%，收在19,630.98點；費城半導體指數(SOX)上漲32.83點，或0.63%，收在5,244.30點。

22日晚間開盤後，油價一度飆升6%；這是投資人在美國空襲伊朗後，首次對此事件做出反應，市場浮現憂慮情緒，但隨著市場焦點從美軍行動轉向伊朗的反應，油價很快回吐所有漲幅且大幅下跌。

截至23日晚間，美國基準原油價格一度突破每桶78元，隨後下跌7.2%，收在每桶68.51元。這等於跌回以色列與伊朗衝突發生前的水準，當時美國基準原油價格每桶略高於68元。

伊朗宣布對美軍在卡達的烏代德空軍基地(Al Udeid Air Base)發射飛彈後，油價一度暴跌；伊朗表示，攻擊美軍設施的飛彈數量，與美國上周末投下的炸彈數量相當，這可能表明伊朗希望緩和衝突。

消費者新聞與商業頻道(CNBC)報導，烏代德空軍基地是美軍在中東的最大基地；卡達國防部表示，空防系統成功攔截伊朗的飛彈，伊朗這波攻擊並未造成任何傷亡或損害，並強烈譴責伊朗的侵略行為。

對金融市場而言，伊朗的報復行動並非針對石油 供應。

以伊戰爭期間，人們擔心伊朗可能會壓迫全球石油供應，推升油氣及其衍生產品的價格。

伊朗是主要的原油生產國之一，且掌控其沿海的荷莫茲海峽，每天約20%的石油運輸通過這條狹長的水道送往世界各地。

分析師認為，伊朗可能不會關閉荷莫茲海峽，因為伊朗也透過這條水路出口原油給中國，且伊朗倚重石油銷售獲利。