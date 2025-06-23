華郵：伊朗實力遭削弱後 可能改採暗殺、恐怖主義報復

伊朗外長阿拉奇22日在社群媒體表示，美國這次攻擊「無法無天」，必定面臨「嚴重後果」。（美聯社）

華盛頓郵報23日分析，以往伊朗 遭遇美國軍事行動後，通常要花好幾年時間才有辦法回擊，如今伊朗實力受到削弱，可能改採暗殺、恐怖主義展開報復。

上一次美國對伊朗發動重大攻擊，是五年前消滅伊朗革命衛隊「聖城部隊」(Quds Force)指揮官蘇雷曼尼(Qasem Soleimani)的行動。伊朗在第一時間對部署伊拉克的美軍發動一連串飛彈攻擊，但規模不像伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Khamenei)揚言的那般龐大。

好幾年之後，伊朗策畫的報復行動全貌才終於浮現。根據美國官員透露以及法院檔案紀錄，伊朗鎖定的暗殺目標包括了已從第一任期卸任的川普總統、前國家安全顧問波頓(John Bolton)以及前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)。

周末期間美軍轟炸伊朗核子設施，讓美伊衝突升高到危險的新門檻。美國及西方國家安全官員表示，這回伊朗的報復計畫將超過對蘇雷曼尼死亡的復仇，接下來美國以及位於中東、歐洲的盟友恐將持續幾年面臨來自伊朗的升級威脅。

「華盛頓近東政策研究所」(Washington Institute for Near East Policy)反恐計畫部主任李維特(Matthew Levitt)說：「很難想像伊朗在某個時間點不會展開不對稱的報復攻擊。」

李維特說，以色列 與美國接連針對伊朗軍事領袖及真主黨(Hezbollah)等區域代理人出手，讓伊朗的對峙能力及仍在發展中的核武計畫都受到重挫，「可是伊朗擁有的最後工具還在，而且是最容易復原的，就是在海外地區執行恐怖主義攻擊的能力」。

伊朗已經放話準備使用各種可能手段對美國轟炸做出回擊，伊朗外長阿拉奇(Abbas Araghchi)22日在社群媒體表示，美國這次攻擊「無法無天」，必定面臨「嚴重後果」，伊朗對於捍衛主權、利益與人民「保留使用所有選項」。

西方國家安全官員22日說，聯邦調查局(FBI)以及歐洲、中東對口單位已經開始對伊朗基層組織(cells)以及跟伊朗有關的可疑網絡加強監視。官員說，以色列本月稍早對伊朗發動攻擊時，安全單位就對伊朗各個組織加強監控，德國、法國都在猶太 教堂附近以及猶太民眾據點加派安全人員。

五角大廈反恐官員出身的智庫機構「大西洋理事會」(Atlantic Council)中東計畫主任韋克士勒(Will Wechsler)說，伊朗對於對稱邏輯(sense of symmetry)有著特殊看法，策畫與執行行動的時間跨度通常比美國來得久，「問題在於，這些不對稱元素什麼時候會發生作用」。

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