我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前總統柯林頓 背書支持葛謨當選市長

科技巨人搶AI人才戰愈演愈烈 查克柏格親上陣高薪挖角

川普誇核設施「灰飛煙滅」 伊朗恐報復美國人 美急發全球安全警報

編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普21日發表全國演說，說明美軍打擊伊朗核設施行動。（美聯社）
美國總統川普21日發表全國演說，說明美軍打擊伊朗核設施行動。（美聯社）

美軍21日空襲伊朗3處核設施，美國國務院22日發布全球安全警報，示警伊朗或其代理勢力可能發動報復攻擊，呼籲海外美國人提高警覺。美國總統川普同日發文，強調伊朗核設施遭到嚴重毀損，誇口用「灰飛煙滅」（obliteration）來形容也不為過。

彭博資訊報導，美國國務院22日發布「全球警報」通告，提醒美國海內外公民，近期局勢發展可能導致旅遊中斷與抗議活動。

聲明指出：「以色列與伊朗之間的衝突已導致中東地區旅行受阻，部分空域間歇性關閉。目前存在針對美國公民及其海外利益的示威風險。國務院建議全球美國公民提高警覺。」建議美國人查閱旅遊網站上各國的最新安全警示。

衛報則報導，川普在社群發文寫道：「衛星影像清楚顯示，所有伊朗核設施遭到巨大破壞。『灰飛煙滅』是精準的形容詞！」他描述，伊朗核設施「深鑿在岩層內，連建築頂層都在地表之下，徹底隔絕於火焰之外」，凸顯其高度防禦力。川普稱讚，儘管如此，美軍仍「造成地底深處嚴重毀損，命中紅心！！！」

然而，參謀聯席會議主席凱恩（Dan Caine）坦言，目前尚未掌握地下破壞全貌，也不確定伊朗是否仍保有部分核能力。

伊朗 國務院 川普

上一則

范斯：與伊朗核計畫交戰 魯比歐：美準備好再談和平

延伸閱讀

以媒：川普原只想炸福爾多 2原因加碼3連擊 以軍有新目標

以媒：川普原只想炸福爾多 2原因加碼3連擊 以軍有新目標
川普炸伊朗核設施 紐約警戒、反戰聲起

川普炸伊朗核設施 紐約警戒、反戰聲起
川普未經國會即出兵伊朗 爆違憲、彈劾論

川普未經國會即出兵伊朗 爆違憲、彈劾論
作戰之夜誰在場？白宮罕見公布當時戰情室照片

作戰之夜誰在場？白宮罕見公布當時戰情室照片

熱門新聞

美國B-2戰略轟炸機。(路透)

美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復

2025-06-21 21:10
美國總統川普21日步下空軍基地。（歐新社）

川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退

2025-06-21 20:05
來自加州、德州、佛羅里達州的共和黨籍國會議員，公開呼籲白宮掃蕩行動應以犯罪份子為優先目標，不是在美國居住多年但未犯法的無證移民。（路透）

強硬掃蕩移民 部分共和黨及川普選民：我們投票不是要這些

2025-06-20 08:16
總統川普5月中旬拜訪卡達，於烏代德空軍基地發表談話。(路透)

紐時曝川普參戰代價：4萬美軍淪伊朗飛彈活靶 僅4分鐘逃命

2025-06-18 23:50
美國重達3萬磅，被稱為「碉堡剋星」的GBU-57巨型鑽地彈，這項武器主要用來摧毀深層地下目標。(美聯社)

美正式參戰以伊衝突 空襲伊朗3處核設施 川普打破46年來紅線

2025-06-21 20:20
川普總統21日晚間發表全國演講，宣稱對伊朗的空襲行動為「一場輝煌的軍事勝利」。（路透）

「輝煌軍事勝利」川普全國演說：美軍徹底摧毀伊朗核設施

2025-06-21 22:53

超人氣

更多 >
美軍轟炸伊朗 中國外交部最新表態

美軍轟炸伊朗 中國外交部最新表態
轟炸前、轟炸後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創

轟炸前、轟炸後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創
美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點

美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點
行動代號「午夜鐵鎚」奇襲伊朗 美防長：美軍已節制

行動代號「午夜鐵鎚」奇襲伊朗 美防長：美軍已節制
63歲馬景濤直播暈倒頭部重摔 21秒短片揭現況

63歲馬景濤直播暈倒頭部重摔 21秒短片揭現況