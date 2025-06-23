作戰之夜誰在場？白宮罕見公布當時戰情室照片

川普總統(左立者)21日在白宮戰情室和白宮幕僚長威爾斯(左坐者)、參謀首長聯席會議主席凱恩(中)和其他內閣成員開會。(路透)

美軍空襲伊朗 核設施當天，除了川普 親自坐鎮白宮 戰情室，現場還有副總統范斯(JD Vance)、國務卿魯比歐(Marco Rubio)、國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)及白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)等重要幕僚。白宮事後罕見公布當時戰情室內照片，讓外界一窺危機處理的緊張時刻。

根據美聯社報導，白宮透過社群平台X發布一系列戰情室照片，其中一張是川普面無表情盯著前方，全心全意關注美軍空襲伊朗三處核設施的軍事行動。

另一張則是川普站著與參謀長聯席會議(Joint Chiefs of Staff)主席凱恩(Dan Caine)交談，而且所有照片上的川普均頭戴紅色棒球帽，帽子清楚繡著競選口號「讓美國再次偉大」(Make America Great Again)。

當年前總統歐巴馬任內擊斃恐怖首腦賓拉登(Osama bin Laden)行動時的白宮戰情室照片，川普似乎也有意仿效。

值得注意的是，川普坐在戰情室會議桌前，與他距離最近的就是范斯和魯比歐，突顯兩人對於川普下令空襲伊朗的軍事行動具有一定影響力；而且所有照片出現的川普身影格外清晰，若有其他同時入鏡，如赫塞斯或范斯等也被模糊處理。

不過川普並非坐著不動，有時會走來走去與幕僚談話，至於部分照片也顯示其他內閣成員動態，有人靜坐著直視前方，有人彼此忙著商討對策。

戰情室擺上一張大型會議桌，上面放著半空水瓶、白宮專用環保杯以及彩色螢光筆，還有凱恩以及中情局局長拉特克利夫(John Ratcliffe)面前也放著一堆厚重的檔案夾與文件，不過文件表面基於安全考量全部模糊處理。

另外還有非核心白宮幕僚也現身戰情室，例如白宮副幕僚長史卡比諾(Dan Scavino)與白宮律師瓦林登(David Warrington)。

然而值得玩味的是，照片中並未看到國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard)的身影。川普20日批評加巴德(Tulsi Gabbard)在國會作證時聲稱伊朗沒有開發核子武器是「搞錯了」。