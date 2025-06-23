國安部：伊朗若報復 恐癱瘓美國的銀行與基建系統

國安部警告，伊朗如報復，位於伊拉克的阿薩德空軍基地是可能遇襲的目標。圖為阿薩德基地的美軍。(路透)

川普 總統對伊朗 發動空襲後，國土安全部(DHS)警告「更趨緊張的威脅環境」；而伊朗潛在的報復行動中，網路攻擊及襲擊駐中東美軍最令人擔憂。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，DHS透過「全國恐怖主義警報系統」(National Terrorism Advisory System)發布公告，雖未提到當前有任何特定威脅，但警告可能發生低階網路攻擊；國安部長諾姆(Kristi Noem)聲明稱「持續的以伊衝突使美國本土受威脅的可能性上升，形式可能是網路攻擊、暴力行為、反猶太仇恨犯罪。」

伊朗發起的網路攻擊可能針對銀行系統或電網，該公告敦促國內關鍵基礎設施立即評估並加強其安全措施。非營利智庫網路安全中心(Center for Internet Security)20日向執法部門通報，此類攻擊已經滲透到美國的供水和汙水處理系統中，該智庫評估稱這些組織雖然技術層級較低，但仍可能破壞公共基礎建設和民營部門。

另外，伊朗早已威脅如果美國參戰，將直接攻擊駐紮在中東地區的美軍；伊朗最高領導人哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)18日警告，軍事干預「一定會伴隨著無法彌補的損害」。

中東有4萬多名美軍和平民、數十億元的軍事裝備，分布在敘利亞 、伊拉克、約旦、科威特、巴林、卡達、阿聯酋的基地。專家稱伊朗若空襲，最靠近的伊拉克和科威特等地可能只有幾分鐘的反應時間。

曾在伊拉克和阿富汗服役的前特種部隊成員、現任安全諮詢公司Global Guardian副總克姆利奇(Seth Krummrich)表示，伊朗的飛彈可能15分鐘內就會來襲，「他們動作很快。」克姆利奇猜測，位於伊拉克的阿薩德空軍基地(Al-Asad Air Base)是最有可能遇襲的目標，因為它與伊朗很近且過去曾被擊中，該基地駐紮約2500名美軍。