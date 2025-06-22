美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點

影像衛星公司Maxar Technologies公布伊朗福爾多核設施遇襲前（左）、後（右）對比照。（路透）

美軍在美東時間21日空襲伊朗 三處核設施，根據商業衛星影像，伊朗位於福爾多的濃縮廠受到嚴重破壞，深藏地底的設施與離心機可能已被摧毀，但專家22日提出兩項疑慮，首先是目前還無法完全確認設施實際受損程度，再者伊朗可能早就把接近武器級濃縮鈾轉移到祕密設施。

華府的科學暨國際安全研究所負責人、前聯合國 核檢查員歐布萊特（David Albright）表示，「美軍用巨型鑽地彈直接打穿了，我認為那個設施大概完了」。

但影像衛星公司CNA Corporation副研究員艾夫利斯（Decker Eveleth）指出，目前仍無法確認地下設施的實際破壞情況，「由於埋得太深，光靠衛星影像無法評估受損程度」。

衛星影像顯示，設施所在位置被鑿地彈炸出6個洞口，周圍地面受到翻動並覆蓋土塵。

除此之外，一些專家警告，伊朗很可能遇襲前就把接近武器級的高濃縮鈾庫存轉移出福爾多，並且藏匿在其他地點，讓以色列 、美國和聯合國檢查員無法掌握。

專家指出，根據Maxar Technologies的衛星影像，福爾多廠在19日、20日出現「異常活動」，包括一排車輛在設施入口外待命。

另有一名伊朗高層消息人士22日告訴路透，大部分濃度達60%的高濃縮鈾已事先被轉移至未公開地點。

多位專家也警告，伊朗很可能在22日清晨美軍空襲前，已將一批接近武器級的高濃縮鈾儲備從福爾多轉移出去，並可能將這些核材料與其他核設施零件藏匿於以色列、美國和聯合國核查人員無法掌握的地點。

他們指出，Maxar Technologies 的衛星影像顯示，福爾多設施在19、20日出現「異常活動」，包括一長排車輛在設施入口外等候。一名伊朗高層消息人士22日告訴路透，大部分濃度達60%、接近武器級的高濃縮鈾，已在美軍攻擊前被轉移至未公開地點。