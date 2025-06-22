購物、用餐等日常生活目睹ICE強行執法 促民眾上街抗議

愈來愈多民眾目睹人們在購物、健身房、外出用餐等等日常生活行程時被ICE幹員強行帶走。他們用手機記錄事發過程、發起即興抗議並走上街頭。(美聯社)

隨著川普政府積極增加移民 逮捕人數，愈來愈多的民眾目睹人們在購物、健身房、外出用餐等等日常生活行程時被強行帶走。這些突襲行動真實上演在民眾眼前，使得許多先前很少、甚至從未參與過抗議活動的美國人紛紛挺身而出，用手機記錄事發過程、發起即興抗議並走上街頭。

美聯社報導，白宮邊境 事務主管「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)表示移民和海關執法局(ICE )探員被迫在社區內進行更多逮捕，因為某些城市和州的庇護政策限制了執法人員跟ICE合作。ICE在全國範圍內執行移民法，但須尋求州和地方政府協助，以便向聯邦當局通報及扣留被通緝的移民，直到聯邦官員將其拘留。

副總統范斯(JD Vance)20日造訪洛杉磯時表示，這些政策造成一些ICE探員士氣低落，因為當地政府告訴他們不允許執行他們的工作。「當邊境巡邏人員出去執行任務時，他們說15分鐘內就會遇到抗議者，有時甚至是暴力抗議當面阻撓他們。」

住在加州聖地牙哥(San Diego)的民眾格林菲德(Adam Greenfield)上個月底便看到ICE蒙面探員們在附近一家頗受歡迎的義大利餐廳突襲抓人的場景，一小時後70幾人圍繞在現場，有許多人擋在探員車前。格林菲德說探員們投擲閃光彈逼退人群、大聲喝斥警察離開，然後帶走了四名餐廳工作人員，「他們在一個餐廳林立的繁忙路口、下午5點的晚餐高峰期這樣做，是想宣示(權力)。」相較於之前探員都是在深夜或黎明前在人們出門上班時或在工作場所外等候下班，現在的行動更為直接。

華盛頓一位家庭主婦默瑟(Aysha Mercer)表示她沒有任何政治立場，但她所在社區的許多孩子都來自移民家庭，想到他們會受到驅逐出境的影響，她感到無法接受。她6月14日加入了人生中的第一次遊行：全國數百萬人參與的「不要國王」(No Kings)抗議活動，「我覺得我從未像現在這樣強烈地感受到這一點」。