川普小兒子年僅19歲 靠家族加密幣獲利4000萬

正上大學的川普總統最小兒子拜倫，被認為是年輕多金，身價不凡。(美聯社)

總統川普的幼子拜倫(Barron Trump)年僅19歲，剛在紐約大學商學系讀了一年，但已坐擁4000萬元，成為川普家族資本帝國王朝的代表作。

拜倫一向低調且很少曝光，但已走進家族事業的前線，他能夠坐擁4000萬元財富，秘密在於川普家族的加密貨幣 公司「世界自由金融」(World Liberty Financial) 。

在川普家族宣布創立這家加密貨幣公司時，拜倫與長兄小川普 (Donald Trump Jr.)、二哥艾瑞克(Eric Trump)同列為創辦人之一，共稱「Web3 大使」(Web3 ambassador)。

川普本人持有這家家族公司52.5%股權，其餘22.5%則由三兄弟共享，拜倫就占股7.5%，除首輪3000萬元作為初期成本，之後收益則全歸持股人所有。

根據「富比世」爆料，「世界自由金融」至今已售出至少5.5億元加密貨幣，根據占股比例推算，拜倫約分得3900 萬元，即使稅後也坐擁約2500萬元淨資產，是川普其他子女在同齡時無法觸及的財富水平。

除了得益於家族公司的加密貨幣事業外，更重要的是拜倫對電子貨幣的了解。當川普還不知道加密錢包是什麼時，拜倫已經是加密貨幣世界的炒賣高手，甚至要教育老爹有關數字錢包的概念。

川普在2024年一次訪問中提到，「拜倫雖然年輕，但很在行。他有四個電子錢包之類的，我卻問錢包是什麼？」

然而在拜倫成為「幣圈富少」的同時，再次受到外界質疑「總統親屬利用政治影響力謀取巨利」。

由於對加密貨幣的投資，往往被屏蔽在公眾視野之外，不少人擔憂潛在的外國投資者，透過川普家族旗下加密貨幣的交易作出不為人知的遊說。

川普一直以來抨擊前朝政府，允許總統拜登 的55歲的兒子杭特(Hunter Biden)利用與白宮的密切關係謀利。但川普在5月就舉辦了一場盛大晚宴，款待其加密貨幣帝國的一些最大投資者。