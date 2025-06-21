我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華爾街日報：給伊朗2周緩衝 是川普的豪賭

以軍要民眾做好「長期戰役」準備 稱對伊朗攔截飛彈還夠用

上訴法庭裁決總統有權部署國民兵 川普：大勝

編譯潘勛／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
上訴法院裁決川普總統擁有調派國民兵的權力，等於加州州長紐森敗訴，川普貼文稱這是「一大勝利」。（路透）
上訴法院裁決川普總統擁有調派國民兵的權力，等於加州州長紐森敗訴，川普貼文稱這是「一大勝利」。（路透）

聯邦第九巡迴上訴法院合議庭19日判決，暫時阻止下級法院的判決，讓川普總統得以繼續控制部署在洛杉磯市的加州國民兵，對此川普在社媒平台直呼「一大勝利」；加州政府20日回到聯邦地區法院挑戰川普，法官布雷爾(Charles Breyer)聽取兩造陳詞，暫時不對川普是否違反「治安官動員法」(Posse Comitatus Act)再做判決。

美聯社報導，在地院審理時，布雷爾法官判決川普不顧加州州長紐森(Gavin Newsom)反對而派出國民兵，行為違法。但上訴法院三名法官組成的合議庭一致判決，川普行使職權，由聯邦控制國民兵，可能合法。

判決書裡表示，雖說總統並沒有不受節制的力量，可以攫取整個州的國民兵，但川普政府提出足夠的證據顯示自己有經得起挑戰的理由那麼做，就是示威者有暴力舉動；「示威者『撂倒』幾位聯邦警員，向警方投擲混凝土塊、裝有不明液體瓶子等物件，致使至少一棟聯邦建築關閉。此外一輛聯邦廂型車被示威者攻擊，砸碎車輛車窗，這些都是不爭的事實」、「聯邦政府因此有可觀利益，以防範此類事件」。

判決書另稱，就算聯邦政府未能依法通知加州州長，便出動國民兵，紐森也無權否決總統的命令。

川普上自己社媒真實社群(Truth Social)貼文自稱判決為「大勝」，假如全國各城市、人民需要保護，州方、地方警力不管出於什麼理由沒能力辦到，那麼聯邦政府該是提供保護的單位。

巡迴上訴法院的判決，讓川普取得程序上的重大勝利，加州州府於是回到位在舊金山的聯邦地院，挑戰川普政府派兵到洛杉磯市。布雷爾法官聽審後沒再做出其他判決，只要求兩造23日中午再前來陳詞，辯論治安官動員法在洛杉磯是否被違反。該法禁止軍隊被用於執行民間事件。

洛杉磯有人抗議移民單位突擊執法，川普因此部署國民兵來應對。紐森在訴訟書中指稱，違反治安官動員法的現象就算並未發生，卻也迫在眉睫，但布雷爾法官並未對該指控做出判決。

雖然還有數十抗議者19日現身道奇球場，但洛杉磯市示威行動顯然退燒下去，市長巴斯(Karen Bass)已解除市區的宵禁令。

川普政府調派國民兵進駐加州，引發加州政府提告，上訴法院裁決川普勝訴。（路透）
川普政府調派國民兵進駐加州，引發加州政府提告，上訴法院裁決川普勝訴。（路透）

川普 國民兵 加州

上一則

「兩周內」決定是否攻伊朗 川普的魔術數字有何意涵？

下一則

與哈佛紛爭出現轉機？川普：可能下周達協議

延伸閱讀

繼G7後川普出席北約峰會也要快閃 在急什麼？

繼G7後川普出席北約峰會也要快閃 在急什麼？
美國驅逐非法移民太激進？ 范斯：我不認為

美國驅逐非法移民太激進？ 范斯：我不認為
若對伊朗採取行動 川普：可能僅限空襲 最不想做這件事

若對伊朗採取行動 川普：可能僅限空襲 最不想做這件事
哈佛可招收國際學生 法官無限期禁川普「撤銷SEVP認證」

哈佛可招收國際學生 法官無限期禁川普「撤銷SEVP認證」

熱門新聞

川普一直希望在自己生日當天辦閱兵。(路透)

人算不如天算…川普壽辰閱兵美夢 恐因這件事泡湯

2025-06-12 22:30
川普總統14日出席美國陸軍建軍250周年閱兵儀式。（路透）

華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降

2025-06-14 21:15
美軍阿帕契攻擊直升機已停在華府展示。（歐新社）

華府閱兵遊行 1991年以來首度 規模最大

2025-06-14 05:37
來自加州、德州、佛羅里達州的共和黨籍國會議員，公開呼籲白宮掃蕩行動應以犯罪份子為優先目標，不是在美國居住多年但未犯法的無證移民。（路透）

強硬掃蕩移民 部分共和黨及川普選民：我們投票不是要這些

2025-06-20 08:16
總統川普5月中旬拜訪卡達，於烏代德空軍基地發表談話。(路透)

紐時曝川普參戰代價：4萬美軍淪伊朗飛彈活靶 僅4分鐘逃命

2025-06-18 23:50
肯塔基州聯邦參議員保羅(Rand Paul)對福斯數位新聞(Fox News Digital)表示：「如果未經國會同意，總統沒有憲法權限可以轟炸任何人。」（美聯社）

共和黨議員保羅：未經國會同意 總統無憲法權限可轟炸

2025-06-19 08:27

超人氣

更多 >
強硬掃蕩移民 部分共和黨及川普選民：我們投票不是要這些

強硬掃蕩移民 部分共和黨及川普選民：我們投票不是要這些
身分遭註銷 他淚崩下跪「回不去台灣」還搬出阿嬤

身分遭註銷 他淚崩下跪「回不去台灣」還搬出阿嬤
12種「傷身食物」過了45歲別再碰

12種「傷身食物」過了45歲別再碰
機場過安檢時別隨手放這物品 小心被偷

機場過安檢時別隨手放這物品 小心被偷
他帶娃吃迪士尼「公主早餐」收千元帳單：咖啡差點噴出來

他帶娃吃迪士尼「公主早餐」收千元帳單：咖啡差點噴出來