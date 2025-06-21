上訴法庭裁決總統有權部署國民兵 川普：大勝

上訴法院裁決川普總統擁有調派國民兵的權力，等於加州州長紐森敗訴，川普貼文稱這是「一大勝利」。（路透）

聯邦第九巡迴上訴法院合議庭19日判決，暫時阻止下級法院的判決，讓川普 總統得以繼續控制部署在洛杉磯市的加州國民兵 ，對此川普在社媒平台直呼「一大勝利」；加州政府20日回到聯邦地區法院挑戰川普，法官布雷爾(Charles Breyer)聽取兩造陳詞，暫時不對川普是否違反「治安官動員法」(Posse Comitatus Act)再做判決。

美聯社報導，在地院審理時，布雷爾法官判決川普不顧加州州長紐森(Gavin Newsom)反對而派出國民兵，行為違法。但上訴法院三名法官組成的合議庭一致判決，川普行使職權，由聯邦控制國民兵，可能合法。

判決書裡表示，雖說總統並沒有不受節制的力量，可以攫取整個州的國民兵，但川普政府提出足夠的證據顯示自己有經得起挑戰的理由那麼做，就是示威者有暴力舉動；「示威者『撂倒』幾位聯邦警員，向警方投擲混凝土塊、裝有不明液體瓶子等物件，致使至少一棟聯邦建築關閉。此外一輛聯邦廂型車被示威者攻擊，砸碎車輛車窗，這些都是不爭的事實」、「聯邦政府因此有可觀利益，以防範此類事件」。

判決書另稱，就算聯邦政府未能依法通知加州州長，便出動國民兵，紐森也無權否決總統的命令。

川普上自己社媒真實社群(Truth Social)貼文自稱判決為「大勝」，假如全國各城市、人民需要保護，州方、地方警力不管出於什麼理由沒能力辦到，那麼聯邦政府該是提供保護的單位。

巡迴上訴法院的判決，讓川普取得程序上的重大勝利，加州州府於是回到位在舊金山的聯邦地院，挑戰川普政府派兵到洛杉磯市。布雷爾法官聽審後沒再做出其他判決，只要求兩造23日中午再前來陳詞，辯論治安官動員法在洛杉磯是否被違反。該法禁止軍隊被用於執行民間事件。

洛杉磯有人抗議移民單位突擊執法，川普因此部署國民兵來應對。紐森在訴訟書中指稱，違反治安官動員法的現象就算並未發生，卻也迫在眉睫，但布雷爾法官並未對該指控做出判決。