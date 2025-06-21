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華爾街日報：給伊朗2周緩衝 是川普的豪賭

以軍要民眾做好「長期戰役」準備 稱對伊朗攔截飛彈還夠用

與哈佛紛爭出現轉機？川普：可能下周達協議

記者陳熙文／華盛頓報導
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川普政府與哈佛大學紛爭出現轉圜，川普總統20日表示，雙方最近會有歷史性的結果。（路透）
川普政府與哈佛大學紛爭出現轉圜，川普總統20日表示，雙方最近會有歷史性的結果。（路透）

川普總統與哈佛大學之間的紛爭可能出現轉圜，川普20日表示，他有可能在下周與哈佛大學達成共識，稱雙方如果按照現在討論的情況達成協議，將會有「令人難以置信、歷史性」的結果，且有利於國家。

禁哈佛招國際生 聯邦法官無限期擋下

一名聯邦地方法官也在20日做出裁定，無限期擋下川普政府取消哈佛招生國際學生的決定，讓哈佛大學能夠暫時繼續參加學生與交換訪客計畫。

川普上任後，大動作向多所美國大學發動調查，要求交出外國學生的名單等，指控這些學校普遍存在反猶太主義與反白人偏見，並透過保護跨性別學生來推廣「性別意識形態」。哈佛大學是第一所公開反對政府要求的大學。

哈佛大學自校長加伯（Alan M. Garber）4月明確告知川普政府，不會屈服於修改招聘、招生慣例及課程安排的要求後，便接連遭遇一連串攻擊。

面對不願配合的哈佛大學，川普多次施壓，不但稱很多哈佛大學的學生都需要補習數學，有的學生連2加2都不知道，卻能讀哈佛，並指出，很多學生都參加示威、高喊反猶太，認為美國不想要麻煩製造者。

川普也表示，國際學生占據哈佛大學過多的名額，讓美國學生無法就讀哈佛，主張哈佛大學應該公布外國學生的名單。

川普近期不但取消哈佛大學招生國際學生，還威脅取消對哈佛大學30億美元的撥款，認為應該全額分配給全美的技職學校；聯邦總務署（GSA）日前也發函指示各機構，審查與哈佛約1億美元的聯邦合約，並尋求替代方案。

川普政府還指控哈佛煽動暴力、反猶太主義，並與中共合作；川普日前則呼籲哈佛必須檢點行為，認為哈佛大學對國家很不尊重。

美國國土安全部5月終止哈佛的學生與交換訪客計畫（SEVP）認證，代表哈佛不能招收國際學生；哈佛大學立即提出告訴。

波士頓聯邦地方法官巴勒斯（Allison D. Burroughs）20日擋下川普政府這項決定。

川普20日則在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，很多人都在詢問政府怎麼處理、解決哈佛大學大規模的不當行為。川普說，政府與哈佛非常緊密地合作，非常有可能在下周宣布達成共識；川普說，哈佛大學在這些談判中表現的非常適當，且顯示有意做正確的事情。

哈佛大學 川普 猶太

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