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以軍要民眾做好「長期戰役」準備 稱對伊朗攔截飛彈還夠用

哥大學運領袖哈利勒獲釋 新州法官：無潛逃風險、不構成危險

編譯盧炯燊／綜合報導
新澤西州聯邦地區法官20日下令ICE釋放因參與挺巴勒斯坦學運而被捕的哥倫比亞大學研究生哈利勒，圖為哈利勒(右)當天離開在路易斯安納州的拘留中心。(路透)
新澤西州聯邦地區法官20日下令ICE釋放因參與挺巴勒斯坦學運而被捕的哥倫比亞大學研究生哈利勒，圖為哈利勒(右)當天離開在路易斯安納州的拘留中心。(路透)

哥倫比亞大學研究生哈利勒(Mahmoud Khalil)在校園內領導挺巴勒斯坦學運，3月初遭聯邦移民暨海關執法局(ICE) 逮捕及拘留，事件受到全國關注。川普政府多次試圖將他驅逐出境未遂，新澤西州聯邦地區法官20日下令ICE將他釋放，哈利勒隨後離開在路易斯安納州的拘留中心。

哈利勒是持有綠卡的合法居民，妻子及剛出生的兒子都是美國公民。

新州聯邦地方法官法比亞茲(Michael Farbiarz)經過一小時聆訊後，裁定政府若繼續拘留一名不太可能逃跑，且未被指控任何暴力行為的美國合法居民，乃是「非常、非常不尋常」的做法。

法官又說，「申請人並不存在潛逃風險，提交的證據也表明他對社區不構成危險」，政府顯然不符拘留標準，因此下令ICE釋放他。

裁決規定哈利勒必須交出護照不得離開美國，但可取回綠卡在美國國內行動，包括到紐約及密西根州探望家人、也可前往華盛頓遊說國會議員。

新澤西州聯邦地區法官20日下令ICE釋放因參與挺巴勒斯坦學運而被捕的哥倫比亞大學...
新澤西州聯邦地區法官20日下令ICE釋放因參與挺巴勒斯坦學運而被捕的哥倫比亞大學研究生哈利勒。(美聯社)

司法部律師在法庭上辯稱，國會賦予行政部門廣泛裁量權處理移民及驅逐事務，法院不應干涉。但法官明確駁回有關論點，指這些說法都不成立，甚至暗示政府可能出於懲罰性目的，利用移民法針對哈利勒，這種做法是違憲的。

法官裁決後，哈利勒的妻子表示終於可以鬆一口氣。她在代表律師的聲明說，盡管「這項裁決並沒有解決川普政府給我們一家以及許多其他人帶來的不公正」，但哈利勒可以回紐約與妻子和新生兒團聚。

去年底仍是拜登時代，哈利勒在哥大校園參與親巴勒斯坦示威活動，3月8日遭ICE人員直闖在曼哈頓的公寓單位將他逮捕，成為支持親巴勒斯坦學運被捕第一人。

不過他從未被控在哥大抗議活動中違反任何法律，也未有在示威期間被捕。他主要擔任學運的談判代表及發言人，由於經常在新聞報導中出現，結果成為川普政府打擊的靶子。

川普政府認為，參與親巴勒斯坦示威活動的外國人應該被逐出境，因為他們都是反猶太主義。國務卿魯比歐強調，哈利勒繼續留在美國將會損害美國的外交政策。

哈利 巴勒斯坦 川普

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