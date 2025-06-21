運輸部威脅各州不配合移民執法就扣建設經費 法官不准

羅德島聯邦地區首席法官麥康奈爾19日下令暫時阻止川普政府扣留任何不配合聯邦移民執法行動的州之交通建設經費。圖為加州的一項高速公路建設工程。(美聯社)

羅德島聯邦地區首席法官麥康奈爾(John McConnell Jr.)19日擋下川普 政府命令，暫時阻止聯邦政府扣留任何不配合聯邦移民 執法行動的州之交通建設經費。

共有20州在5月提告，指控運輸部長達菲(Sean Duffy)4月發函威脅各州，若拒絕遵守川普移民政策，該州的聯邦交通建設補助將被切斷，金額可能高達數十億元。麥康奈爾裁定在訴訟未完全解決前，禁止運輸部執行該威脅。

麥康奈爾寫道，「各州已證明，如果為了獲得聯邦交通建設撥款而被迫同意被告提出的非法且違憲的移民條件，他們將面臨無法彌補且持續的傷害；各州將面臨數十億元聯邦資金損失，被迫放棄決定如何使用各州警察的主權，面臨失去地方執法部門與移民社區建立信任的風險，還會被迫縮減、重新考慮或取消正在進行的運輸計畫。」

麻州 檢察長坎貝爾(Andrea Campbell)歡迎該裁決指出，「川普政府試圖扣留不遵守其殘酷移民政策的各州交通運輸關鍵資金，不僅錯誤而且非法」。

達菲則在X平台發文表示，政府將繼續上法庭抗爭；他寫道， 「不意外，(前總統)歐巴馬任命的法官裁定各州可以公開違抗聯邦移民法；這純粹是司法能動主義」。

在各州於4月24日收到運輸部信函後，聯邦政府雖未立即停止撥款，但部分州擔心威脅成真，包括加州、科羅拉多州、康乃狄克州、德拉瓦州、夏威夷州、伊利諾州、緬因州、馬里蘭州、麻州、密西根州、明尼蘇達州、內華達州、紐澤西州、新墨西哥州、紐約州、俄勒岡州、羅德島州、華盛頓州、威斯康辛州和佛蒙特州等20州檢察長於5月提起訴訟，稱所謂新「達菲指令」已將他們逼入困境。

眾檢察長在法庭文件描述他們面臨的困境是，「如果試圖遵守一項既非法又違憲的條件，就代表放棄對州執法人員的主權控制，還會降低移民舉報犯罪和參與公衛計畫的意願。但如果不這麼做，卻可能失去數百億元通常用於支持連接社區和家園的道路、高速公路、鐵路、航空、渡輪和橋梁經費」。