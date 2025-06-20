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強硬掃蕩移民 部分共和黨及川普選民：投票不是要這些

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強硬掃蕩移民 部分共和黨及川普選民：我們投票不是要這些

記者顏伶如／即時報導
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來自加州、德州、佛羅里達州的共和黨籍國會議員，公開呼籲白宮掃蕩行動應以犯罪份子為優先目標，不是在美國居住多年但未犯法的無證移民。（路透）
來自加州、德州、佛羅里達州的共和黨籍國會議員，公開呼籲白宮掃蕩行動應以犯罪份子為優先目標，不是在美國居住多年但未犯法的無證移民。（路透）

華爾街日報(WSJ)20日報導，川普政府以積極手段推動遣返政策，正在考驗美國民眾對政治界線的容忍度，某些共和黨員與曾投票給川普的選民如今紛紛提出不同意見。來自加州、德州、佛羅里達州的共和黨籍國會議員，公開呼籲白宮掃蕩行動應以犯罪份子為優先目標，不是在美國居住多年但未犯法的無證移民。眾議院農業委員會(House Agriculture Committee)主席、共和黨賓州聯邦眾議員湯普森(Glenn "GT" Thompson)則說，鎖定農場展開移民掃蕩「就是不對」(just wrong)。

「拉丁裔女性挺川普」(Latinas for Trump)共同創辦人、佛州州參議員伊蕾娜·賈西亞(Ileana Garcia)在社群媒體X發文寫道，川普政府行動「令人無法接受且不人道」，「我們投票不是要這些」。

2024年大選時為川普背書的前任輕量級拳擊冠軍賈西亞(Ryan Garcia)也在X平台發文說：「我的確投票給川普，但我對於移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement，ICE)在洛杉磯的作為不能保持沉默。」賈西亞指出：「我們可以在不失去人性的情況下，擁有邊境安全。」

報導指出，移民、遣返向來是川普最受選民支持的政策亮點，但近來民調顯示不滿意度已超過滿意度。

昆尼別克大學(Quinnipiac University)本月稍早公布最新民調顯示，43%受訪者對川普移民政策表示滿意，54%受訪者不滿意，40%受訪者對川普遣返政策表示滿意，56%不滿意。

資深民調專家希維爾(Nate Silver)彙整民調數據發現，直到本月稍早之前川普移民政策一直是滿意度超過不滿意度，但現在不滿意度比滿意度平均多了3%。

福斯新聞網(Fox News)民調顯示53%受訪選民不贊成川普處理移民問題的方式，川普19日在社群媒體發文表示：「他們一直出錯，態度負面，這就是為什麼MAGA陣營討厭福斯新聞的原因。」

民主黨民調專家墨菲(Molly Murphy)指出，民眾喜歡鞏固邊境、打擊非法移民，但覺得川普政府反覆無常，缺乏公平。她說，調查顯示40%美國人反對在缺乏正當法律程序(due process)或牴觸法院命令的情況下遣返移民，也不贊成在教堂、學校與學校展開移民掃蕩。

專家指出，川普多次強調上台後要遣返百萬無證移民，問題是如果要達成目標，就必須驅逐長年在美非法居留但未犯罪的無證移民，不是只有犯罪份子或偷渡入境立即被捕的無證客。

智庫機構卡托研究所(Cato Institute)經濟與社會政策研究部副總監諾拉斯特(Alex Nowrasteh)說：「我們正目睹自從經濟大蕭條(Great Depression)以來不曾看過的境內移民執法力道。」

川普 非法移民 民調

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