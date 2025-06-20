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紐約初選白熱化 微信謾罵四起

紐時：美國對伊朗出手 將暴露中國影響力的局限性

川普擬打擊伊朗 消息人士爆FBI有所行動 監控美境內真主黨組織

編譯羅方妤／即時報導
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美國聯邦調查局局長巴特爾5月7日在國會預算聽證會作證。（美聯社）
美國聯邦調查局局長巴特爾5月7日在國會預算聽證會作證。（美聯社）

多名消息人士向美國CBS新聞透露，隨著美國總統川普正在考慮打擊伊朗核設施，美國執法官員已加強監視美國境內伊朗支持的密探。

美國官員表示，自以色列本月稍早開始執行「崛起之獅」（Rising Lion）行動空襲伊朗後，聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）已加強監控境內和真主黨有聯繫的潛在潛伏組織。真主黨被美國認定為恐怖組織，受到伊朗支持。

不過，白宮和FBI都拒絕發布評論。

自川普2020年下令出動無人機暗殺伊朗最高軍事將領蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）後，美國現任和前任政府官員一直憂心來自伊朗密探的威脅。

聯邦檢察官去年稍晚指控伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）一名特工，以及兩名美國居民密謀監視和暗殺批評伊朗政權的人士。據稱這名伊斯蘭革命衛隊特工告訴調查人員，他受未透露姓名的伊斯蘭革命衛隊官員指使，計畫攻擊川普。

多年來，美國執法機構和情資官員一直憂心伊朗指示和激起發動美國境內攻擊的能力，這種擔憂自蘇雷曼尼遇刺以來加劇。FBI、國土安全部和其他部門已投入大量資源應對這種威脅。

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