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「9歲兒子被ICE綁架」 洛杉磯街頭出現多張尋人啟事

編譯莊瑞萌／綜合報導
洛杉磯街頭貼出尋人啟事，寫著一名九歲男童遭ICE綁架。圖為一名抗議者在照片前放置花束。(路透)
洛杉磯街頭貼出尋人啟事，寫著一名九歲男童遭ICE綁架。圖為一名抗議者在照片前放置花束。(路透)

「失蹤兒子」、「失蹤父親」、「失蹤祖母」等鮮紅色標語近日出現在洛杉磯街頭的電線桿與店面外牆上。乍看之下，像是來自焦急親人尋求鄰里協助尋人的海報。細看後會發現，這些所謂的「失蹤者」其實是被移民暨海關執法局(ICE)拘捕而失去蹤影的移民。手作海報的力量在於展現鄰里彼此守望相助的情感，喚起社會大眾對於被捕移民個人遭遇的同理心。

衛報(The Guardian)報導，部分海報上的面孔已為人熟知，例如今年3月在未經聽證即被川普政府遣送回薩爾瓦多的馬里蘭州居民艾卜瑞可．賈西亞(Kilmar Abrego Garcia)，海報上寫著，「遭ICE綁架，沒獲得憲法保護，現正被拘留中」，旁邊則是他與幼子合影的照片。這些海報是洛杉磯街頭悄然興起的抗議行動之一部分，希望提醒大眾川普政府移民政策對家庭造成的破壞性影響。

28歲的海報設計師班(Ben，化名)表示，「我只是想重新詮釋移民不是罪犯，而是某個人的祖母、父親或兒子。」設計工作最初只是個人之舉，但在分享PDF檔案後，迅速擴散開來。31歲的哥倫比亞移民賽巴斯蒂安(Sebastian，化名)也表達自己對移民問題的感受，「我14年前來到美國，自川普第一次執政起，我便目睹社區遭受攻擊。當我看到朋友製作的海報時，內心便決定必須站出來協助。」

除了「失蹤」系列海報外，街頭還出現許多以創意諷刺移民暨海關執法局、簡寫也為ICE的塗鴉及標語，例如「全國非法恥辱」(Illegal Country-wide Embarrassment)、「兒童危害機構」(Institution of Child Endangerment)等。

29歲的音樂界從業人員西德妮(Sydney，化名)則透過藝術創作來聲援抗爭，設計出「無證移民養活了你」的海報。她表示，「這是我無法親自參與示威的另一種抵抗方式。」

她特別關注在農場工作的移工，因為他們長時間勞動、薪資微薄，還時常面臨突襲的威脅。她說，「我是拉丁裔，我的家人中有很多是移民，這件事對我來說非常切身。」

移民 川普 ICE

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