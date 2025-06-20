「9歲兒子被ICE綁架」 洛杉磯街頭出現多張尋人啟事

洛杉磯街頭貼出尋人啟事，寫著一名九歲男童遭ICE綁架。圖為一名抗議者在照片前放置花束。(路透)

「失蹤兒子」、「失蹤父親」、「失蹤祖母」等鮮紅色標語近日出現在洛杉磯街頭的電線桿與店面外牆上。乍看之下，像是來自焦急親人尋求鄰里協助尋人的海報。細看後會發現，這些所謂的「失蹤者」其實是被移民 暨海關執法局(ICE )拘捕而失去蹤影的移民。手作海報的力量在於展現鄰里彼此守望相助的情感，喚起社會大眾對於被捕移民個人遭遇的同理心。

衛報(The Guardian)報導，部分海報上的面孔已為人熟知，例如今年3月在未經聽證即被川普 政府遣送回薩爾瓦多的馬里蘭州居民艾卜瑞可．賈西亞(Kilmar Abrego Garcia)，海報上寫著，「遭ICE綁架，沒獲得憲法保護，現正被拘留中」，旁邊則是他與幼子合影的照片。這些海報是洛杉磯街頭悄然興起的抗議行動之一部分，希望提醒大眾川普政府移民政策對家庭造成的破壞性影響。

28歲的海報設計師班(Ben，化名)表示，「我只是想重新詮釋移民不是罪犯，而是某個人的祖母、父親或兒子。」設計工作最初只是個人之舉，但在分享PDF檔案後，迅速擴散開來。31歲的哥倫比亞移民賽巴斯蒂安(Sebastian，化名)也表達自己對移民問題的感受，「我14年前來到美國，自川普第一次執政起，我便目睹社區遭受攻擊。當我看到朋友製作的海報時，內心便決定必須站出來協助。」

除了「失蹤」系列海報外，街頭還出現許多以創意諷刺移民暨海關執法局、簡寫也為ICE的塗鴉及標語，例如「全國非法恥辱」(Illegal Country-wide Embarrassment)、「兒童危害機構」(Institution of Child Endangerment)等。

29歲的音樂界從業人員西德妮(Sydney，化名)則透過藝術創作來聲援抗爭，設計出「無證移民養活了你」的海報。她表示，「這是我無法親自參與示威的另一種抵抗方式。」

她特別關注在農場工作的移工，因為他們長時間勞動、薪資微薄，還時常面臨突襲的威脅。她說，「我是拉丁裔，我的家人中有很多是移民，這件事對我來說非常切身。」