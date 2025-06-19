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川普第三度延遲TikTok禁令 白宮解釋和之前有何不同

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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圖為中國抖音海外版TikTok的商標。(路透)
圖為中國抖音海外版TikTok的商標。(路透)

美國總統川普19日簽署行政命令，再度延遲TikTok禁令90天，這是川普第三度延遲禁令；白宮19日表示，川普之所以延遲禁令，是為了有時間讓海外版抖音TikTok轉由美國企業持有。

前總統拜登去年4月簽署由兩院通過的法案，限期TikTok母公司字節跳動（ByteDance）在今年1月19日前出售TikTok，否則必須下架；TikTok雖然短暫停止服務，不過川普上任後，隨即簽署行政命令，延遲禁令執行，TikTok也恢復服務。

川普當時提出合資計畫，讓美國持有50％的TikTok股分，認為這樣便可拯救TikTok，讓TikTok得以在可靠的人手上繼續發展；川普指出，他的構想是美國公司與TikTok的持有人合資，讓美國持有50%的擁有權。

川普政府一度接近成功，讓TikTok轉由美國企業持有，所以川普在4月二度延遲禁令，但相關計畫隨著川普宣布對等關稅政策、美中陷入貿易戰而破局。

川普19日簽署行政命令，第三度延遲TikTok禁令，此次延遲長達90天，將延至今年9月17日。

白宮19日舉行記者會，有媒體詢問說，這次延遲和先前有什麼不同？白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）表示，90天代表有更多時間來達成協議。

李維特指出，川普做出承諾要讓TikTok繼續運作，尤其TikTok在美國非常受歡迎，有上億名美國用戶，但川普同時也希望在TikTok上保護美國人的個資和隱私，而川普相信，可以同時做到這兩件事情，這也是為什麼川普延遲執行禁令，希望能在這段時間中達成協議。

根據路透社報導，TikTok發出聲明感謝川普的支持，讓TikTok可以繼續服務1.7億美國用戶，以及750萬家依靠TikTok盈利的美國公司；TikTok並表示，接下來將持續與副總統范斯的辦公室合作。

路透社指出，川普利用行政命令來讓TikTok繼續運作的方式收到一些質疑，但尚未在法院中被挑戰。

對於川普行政命令的合法性，李維特說，行政命令經過白宮法律顧問團和司法部的審查，若他們不相信行政命令的合法解釋，是不會讓川普簽署的。

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