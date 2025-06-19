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共和黨議員保羅：未經國會同意 總統無憲法權限可轟炸

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共和黨議員保羅：未經國會同意 總統無憲法權限可轟炸

記者顏伶如／即時報導
肯塔基州聯邦參議員保羅(Rand Paul)對福斯數位新聞(Fox News Digital)表示：「如果未經國會同意，總統沒有憲法權限可以轟炸任何人。」（美聯社）
肯塔基州聯邦參議員保羅(Rand Paul)對福斯數位新聞(Fox News Digital)表示：「如果未經國會同意，總統沒有憲法權限可以轟炸任何人。」（美聯社）

川普總統考慮是否與以色列一起對伊朗動武，共和黨國會議員出現不同聲音。肯塔基州聯邦參議員保羅(Rand Paul)對福斯數位新聞(Fox News Digital)表示：「如果未經國會同意，總統沒有憲法權限可以轟炸任何人。」

保羅表示，憲法規定宣戰權力(prerogative to declare war)完全屬於國會，而不是來自白宮。他說，如果沒有經過國會授權，總統沒有憲法權限可以去轟炸任何人。

美國憲法將戰爭權力分成兩個部分，國會擁有宣戰的唯一權力，身為三軍統帥的總統則負責指揮軍事行動。

1973年「戰爭權力法」(War Powers Act)進一步確定國會與總統的角色區分，規定總統出動軍隊的48小時內必須通知國會，而且總統部署軍隊不得超過60天。自從第二次世界大戰以來，美國國會不曾對其他國家正式宣戰。

保羅表示，總統沒有任何理由可以不遵守憲法，「我希望他別這麼做，希望他能發揮克制的本能(instincts for restraint)」。

部分議員持相反看法

共和黨路易斯安納州聯邦參議員甘迺迪(John Kennedy)看法則與保羅相反。甘迺迪說，川普有權下令攻打伊朗，「戰爭權力法」則讓問題變得複雜、模糊。

甘迺迪說，如果總統必須先請示國會，就要看何時國會才能做出決定，「有時候我們耗時數月，甚至數年之久，但卻一事無成」。

參院多數黨領袖熊恩(John Thune)對媒體說，川普到目前為止所有行動都符合權限，最終目標是要阻止伊朗擁有核武。

民主黨賓州聯邦參議員費特曼(John Fetterman)長期支持以色列，與共和黨參議員立場一致。

費特曼受訪時說，不覺得總統攻打伊朗就等同「開戰」(starting a war)。他指出：「我們我非常明確的任務，就是要摧毀核子設施，這不是戰爭，而是有必要的軍事行動，目標在於摧毀核子設施的軍事行動。」

伊朗 參議員 共和黨

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