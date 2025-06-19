鮑爾槓上川普 Fed維持暫不降息

聯準會主席鮑爾對於自己明年的去留回應說，他沒有在思考這個問題。(歐新社)

聯準會 (Fed)18日召開利率決策會議，主席鮑爾 (Jerome Powell)宣布為因應不確定的經濟前景，聯準會決定維持現行利率、不降息，再度與總統川普 唱反調，不過聯準會也目標年底前將利率調整至3.9%，象徵聯準會可能在下半年降息2次。

川普當天則再度抨擊鮑爾愚蠢，不但表示明年鮑爾任期屆滿，不會重新獲任命，甚至表示，他應該任命他自己兼任聯準會主席。

聯準會18日再度決定維持利率在4.25%至4.50%之間，其結果符合各界預期。

鮑爾表示，雖然不確定性因素升高，但美國的經濟處於堅實的位置，不但失業率維持低點、勞動市場接近高點，通膨也大幅降低，不過聯準會仍決定維持利率政策，認為這樣的貨幣政策，有助於面對接下來可能出現的經濟發展。

鮑爾指出，聯準會之所以做出這樣的決定，是為了即將到來的關稅政策做準備，指現在還不清楚關稅政策的規模和影響的速度，認為夏天將會見真章。

面對有人質疑聯準會為何不依照經濟現況調整利率，鮑爾表示，聯準會必須向前看；鮑爾認為，在尚不清楚關稅的規模和影響下，在接下來的幾個月靜觀其變，才能在最後做出更明智的決定。

聯準會18日也公布最新的經濟展望數據，比起3月的展望略顯悲觀，聯準會將今年GDP成長率預測從1.7%下修至1.4%；明年的經濟成長率預測則從1.8%下修至1.6%。

此外，聯準會也預期失業率會小幅增加，從3月的4.4%上修至4.5%；攸關通膨的個人消費支出物價指數也從3月的2.7%上修至3.0%。

不過聯準會仍預期在今年底以前會將利率調整至3.9%，象徵聯準會可能會在今年下半年降息兩次。

對於聯準會遲遲不降息，川普已多次表達不滿，批評鮑爾是「慢郎中」(too late)，並指出，歐洲央行(European Central Bank)已經降息10次，而美國一次都沒有調整過。

川普18日於聯準會宣布結果前再度劍指鮑爾，批評他「愚蠢」；川普表示，高利率讓美國增加上千億美元的金融成本，並表示，他理解鮑爾擔心通膨，但川普不認為會有任何通膨。

川普表示，鮑爾不願意降息，並批評鮑爾不是聰明人；川普說，他不認為鮑爾很政治，但認為鮑爾討厭他。

川普指出，等到鮑爾明年5月任期屆滿，他不會重新任命鮑爾；川普也說，他應該任命自己擔任聯準會主席，認為他會做得比聯準會的現任官員更好。

對於自己明年的去留，鮑爾則回應說，他沒有在思考這個問題。