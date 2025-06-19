我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「全球百萬美元富豪」美2380萬人居首

矛與盾之爭：美軍鑽地彈如何穿透伊朗深埋地底的核設施？

鮑爾槓上川普 Fed維持暫不降息

記者陳熙文／華盛頓報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯準會主席鮑爾對於自己明年的去留回應說，他沒有在思考這個問題。(歐新社)
聯準會主席鮑爾對於自己明年的去留回應說，他沒有在思考這個問題。(歐新社)

聯準會(Fed)18日召開利率決策會議，主席鮑爾(Jerome Powell)宣布為因應不確定的經濟前景，聯準會決定維持現行利率、不降息，再度與總統川普唱反調，不過聯準會也目標年底前將利率調整至3.9%，象徵聯準會可能在下半年降息2次。

川普當天則再度抨擊鮑爾愚蠢，不但表示明年鮑爾任期屆滿，不會重新獲任命，甚至表示，他應該任命他自己兼任聯準會主席。

聯準會18日再度決定維持利率在4.25%至4.50%之間，其結果符合各界預期。

鮑爾表示，雖然不確定性因素升高，但美國的經濟處於堅實的位置，不但失業率維持低點、勞動市場接近高點，通膨也大幅降低，不過聯準會仍決定維持利率政策，認為這樣的貨幣政策，有助於面對接下來可能出現的經濟發展。

鮑爾指出，聯準會之所以做出這樣的決定，是為了即將到來的關稅政策做準備，指現在還不清楚關稅政策的規模和影響的速度，認為夏天將會見真章。

面對有人質疑聯準會為何不依照經濟現況調整利率，鮑爾表示，聯準會必須向前看；鮑爾認為，在尚不清楚關稅的規模和影響下，在接下來的幾個月靜觀其變，才能在最後做出更明智的決定。

聯準會18日也公布最新的經濟展望數據，比起3月的展望略顯悲觀，聯準會將今年GDP成長率預測從1.7%下修至1.4%；明年的經濟成長率預測則從1.8%下修至1.6%。

此外，聯準會也預期失業率會小幅增加，從3月的4.4%上修至4.5%；攸關通膨的個人消費支出物價指數也從3月的2.7%上修至3.0%。

不過聯準會仍預期在今年底以前會將利率調整至3.9%，象徵聯準會可能會在今年下半年降息兩次。

對於聯準會遲遲不降息，川普已多次表達不滿，批評鮑爾是「慢郎中」(too late)，並指出，歐洲央行(European Central Bank)已經降息10次，而美國一次都沒有調整過。

川普18日於聯準會宣布結果前再度劍指鮑爾，批評他「愚蠢」；川普表示，高利率讓美國增加上千億美元的金融成本，並表示，他理解鮑爾擔心通膨，但川普不認為會有任何通膨。

川普表示，鮑爾不願意降息，並批評鮑爾不是聰明人；川普說，他不認為鮑爾很政治，但認為鮑爾討厭他。

川普指出，等到鮑爾明年5月任期屆滿，他不會重新任命鮑爾；川普也說，他應該任命自己擔任聯準會主席，認為他會做得比聯準會的現任官員更好。

對於自己明年的去留，鮑爾則回應說，他沒有在思考這個問題。

聯準會 鮑爾 川普

上一則

田州未成年人變性禁令 最高院拍板

下一則

紅藍卡、社安金 儲備基金「入不敷出」底線再提前

延伸閱讀

遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮

遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮
普亭自請調停以伊衝突 川普酸「先解決你的戰爭」

普亭自請調停以伊衝突 川普酸「先解決你的戰爭」
美介入成關鍵 學者：川普恐傾向轟炸伊朗 收割功勞

美介入成關鍵 學者：川普恐傾向轟炸伊朗 收割功勞
美最快今晚攻伊朗？ 川普：我喜歡在前1秒做最終決定

美最快今晚攻伊朗？ 川普：我喜歡在前1秒做最終決定

熱門新聞

川普一直希望在自己生日當天辦閱兵。(路透)

人算不如天算…川普壽辰閱兵美夢 恐因這件事泡湯

2025-06-12 22:30
加州州長紐森在聯邦法官布雷耶下令川普歸還國民兵指揮權後開記者會。但上訴法院稍後裁定川普能繼續於洛杉磯部署國民兵。（歐新社）

川普上訴贏了 國民兵調度權之爭 法院准暫緩歸還加州

2025-06-13 00:36
川普總統14日出席美國陸軍建軍250周年閱兵儀式。（路透）

華府閱兵 6600兵力震撼 川普：美國陸軍永不放棄永不投降

2025-06-14 21:15
圖為馬斯克(左)5月30日離開白宮職位時，接受川普(右)贈送的金鑰匙。(路透)

馬斯克道歉內幕曝光？川普周一深夜接了他的電話…

2025-06-11 14:50
當中方要求美國解禁晶片時，貝森特突然反問，可以帶兩枚中國製的極音速飛彈回家嗎？使中方知難而退。（路透）

倫敦會談 美出奇招討「中國最好極音速飛彈」 中知難而退

2025-06-12 02:28
國土安全部3日以包機將122名非法入境美國、犯下「惡劣罪行」的中國公民遣返回中國。ICE發布遣返的照片。(取自ICE網站)

ICE包機遣返122中國人 多涉強姦、謀殺、販毒等重罪

2025-06-11 02:26

超人氣

更多 >
玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」

玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」
華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員

華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員
川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠

川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠
華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走

華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走
遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮

遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮