抗愛滋不用每天吞藥 一年打兩次預防劑將上路

聯邦食品藥物管理局 (FDA) 已批准全球唯一每年注射兩次的預防愛滋病毒(HIV)注射劑─Yeztugo® (lenacapavir)，未來可望進一步向全球推廣。(美聯社)

美國生物製藥公司吉利亞科學(Gilead Sciences)18日宣布，聯邦食品藥物管理局 (FDA) 已批准全球唯一每年注射兩次的預防愛滋病毒(HIV)注射劑─Yeztugo® (lenacapavir)，未來可望進一步向全球推廣。美國愛滋病研究基金會 (amfAR) 公共政策主任米萊特(Greg Millett)表示，「它確實有可能終結愛滋病毒傳播」。

專家表示，在兩項針對高風險族群的關鍵研究中，這種名為利那卡韋 (lenacapvir) 的藥物，幾乎完全消除新感染，比起容易忘記的每日服用預防藥片，效果更好。

保險 套使用得當有助預防愛滋病毒感染，但曝露於愛滋病毒前預防性投藥的PrEP作法，包括每日服用藥片或每兩個月注射一次不同藥物，已愈顯重要。利那卡韋每年注射兩次，其長達半年的保護期，是當前持續時間最長的預防HIV藥物，可能會吸引那些擔心需要頻繁就醫或每日服用藥片的人。

但米萊特也指出，美國乃至全球正面臨「醫療體系巨大缺口」，包括削減公衛機構和醫療補助計畫 (Medicaid)經費、美國大幅削減用於對抗愛滋病毒的對外援助等等，美國和其他國家人民能否保證獲得這項強效新選擇，還很難說。

吉利亞科學公司治療愛滋病毒的利那卡韋藥物已以Sunlenca品牌出售，預防劑將以另一名稱Yeztugo出售。此藥只能預防愛滋病毒傳播，並不能阻止其他性傳染病。

全球致力在2030年以前終結愛滋病毒大流行，但此努力已陷入停滯。美國每年仍有逾3萬新感染病例，全球約有130萬例。

目前美國只有約40萬人開始使用某種形式的PrEP，只佔預期受益人群的一小部分。最近的一項研究發現，PrEP使用率較高的州，愛滋病毒感染率下降，其他地區感染率則持續上升。

專注於傳染性疾病治療的休士頓 醫生克羅夫(Gordon Crofoot)表示，「全球所有面臨愛滋病毒感染風險的人都需要獲得PrEP，我們應該讓公眾更容易取得這種高效PrEP」。