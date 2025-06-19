田州未成年人變性禁令 最高院拍板
最高法院大法官18日以6票對3票，確認田納西州不准對跨性別未成年人提供性別肯定照護(gender-affirming care)的禁令；此裁決對跨性別者的權益造成沉重打擊，致力削弱跨性別者保護的川普政府及各州政府因此免受法律挑戰。除田納西州外，全國另有26州制定了類似法律。
首席大法官羅伯茲(John Roberts)代表保守派多數撰文表示，禁止跨性別未成年人使用青春期阻滯劑和激素治療的法律，並不違反憲法平等保護條款(Equal Protection Clause)。該憲法條款要求政府平等對待處境類似者。
羅伯茲寫道：「本案關乎醫療治療的安全性、有效性和適當性的科學和政策激烈辯論；這些辯論提出了真誠擔憂，對所有人都影響深遠；平等保護條款並不能解決這些分歧。」
自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)則在法庭上高聲總結三位自由派大法官的異議意見指出：「最高法院在最重要問題上放棄有意義的司法審查，將跨性別兒童及其家庭拋棄在政治桎梏之下。我對此表示遺憾。」薩多馬友並表示 ，此法也限制了父母對子女醫療保健的決策能力。
聯邦政府和各州近年試圖針對跨性別者的生活做出規範，包括跨性別者可以參加哪些體育比賽、可使用哪種厠所等等。川普政府4月控告緬因州，指控該州未遵守政府禁止跨性別運動員參與女子運動的規定。
川普已簽署命令將性別定義為只有男性和女性；他也試圖阻止聯邦政府為19歲以下者提供性別肯定醫療服務。最高法院已允許川普政府將跨性別服役人員逐出軍隊，但相關法庭戰仍未止息。
美國兒科學會主席克雷斯利(Susan Kressly)表示，該組織「堅定不移」地支持性別肯定醫療服務，「支持兒科醫生和家庭共同做出醫療保健決策，不受政治干預」。
田納西州司法廳長斯克梅蒂(Jonathan Skrmetti)則在社群媒體上歡慶這項裁決結果，稱這是「田納西州在最高法院捍衛美國兒童的勝利里程碑」。
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