田州未成年人變性禁令 最高院拍板

最高法院大法官18日裁定，支持田納西州禁止跨性別未成年人使用青春期阻滯劑和激素治療的法律。圖為跨性別權益支持者18日在華府國會山莊的路德改革教會舉行示威活動。 (美聯社)

最高法院大法官18日以6票對3票，確認田納西州 不准對跨性別 未成年人提供性別肯定照護(gender-affirming care)的禁令；此裁決對跨性別者的權益造成沉重打擊，致力削弱跨性別者保護的川普 政府及各州政府因此免受法律挑戰。除田納西州外，全國另有26州制定了類似法律。

首席大法官羅伯茲(John Roberts)代表保守派多數撰文表示，禁止跨性別未成年人使用青春期阻滯劑和激素治療的法律，並不違反憲法平等保護條款(Equal Protection Clause)。該憲法條款要求政府平等對待處境類似者。

羅伯茲寫道：「本案關乎醫療治療的安全性、有效性和適當性的科學和政策激烈辯論；這些辯論提出了真誠擔憂，對所有人都影響深遠；平等保護條款並不能解決這些分歧。」

自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)則在法庭上高聲總結三位自由派大法官的異議意見指出：「最高法院在最重要問題上放棄有意義的司法審查，將跨性別兒童及其家庭拋棄在政治桎梏之下。我對此表示遺憾。」薩多馬友並表示 ，此法也限制了父母對子女醫療保健的決策能力。

聯邦政府和各州近年試圖針對跨性別者的生活做出規範，包括跨性別者可以參加哪些體育比賽、可使用哪種厠所等等。川普政府4月控告緬因州，指控該州未遵守政府禁止跨性別運動員參與女子運動的規定。

川普已簽署命令將性別定義為只有男性和女性；他也試圖阻止聯邦政府為19歲以下者提供性別肯定醫療服務。最高法院已允許川普政府將跨性別服役人員逐出軍隊，但相關法庭戰仍未止息。

美國兒科學會主席克雷斯利(Susan Kressly)表示，該組織「堅定不移」地支持性別肯定醫療服務，「支持兒科醫生和家庭共同做出醫療保健決策，不受政治干預」。

田納西州司法廳長斯克梅蒂(Jonathan Skrmetti)則在社群媒體上歡慶這項裁決結果，稱這是「田納西州在最高法院捍衛美國兒童的勝利里程碑」。