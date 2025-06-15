洛杉磯動亂 網路假訊息、偽造影片和陰謀論火上加油

洛杉磯街頭動亂持續，網路上各種假訊息、偽造影片和陰謀論以訛傳訛，加劇緊張情勢。(美聯社)

洛杉磯 街頭動亂持續，網路上假訊息、偽造影片和陰謀論以訛傳訛，加劇緊張情勢。

哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)報導，洛杉磯反對聯邦移民 及海關執法局(ICE)突襲移民的示威活動未歇，社群媒體 充斥誤導性質的圖像與影片、錯誤聲明和陰謀論。

許多「老梗」陰謀論在過去動盪事件中就曾提過，例如宣稱有人贊助抗議活動；然而，每當這類貼文再度出現，仍吸引數百萬人次瀏覽。

另有貼文誇大洛杉磯動盪的程度與範圍，宣稱暴力事件擴及整個洛杉磯地區；事實是，6日以來的抗議活動基本上侷限於洛杉磯郡部分地區。

政治人物、陰謀論者和網友張貼過去抗議的舊影片，讓人難以分辨新今昔狀況。

極右派陰謀論者瓊斯(Alex Jones)和德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)8日轉發一段被瘋傳的影片，內容顯示遭破壞的警車被縱火，但這段影片其實是2020年5月佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察跪頸身亡後的示威畫面。

同樣在8日，有人張貼無證移民潮一輛吉普車潑油縱火的影片，但這其實是2024年3月的海德公園(Hyde Park)占領事件。

洛杉磯街頭五輛Waymo無人駕駛車8日被燒毀，而前述舊影片同日在網路上廣泛流傳，意圖讓大眾誤以為這類事件更頻繁且普遍。

此外，陸戰隊奉命部署洛杉磯的兩天前，不相關的多段影片8日已在網路上流傳，宣稱軍人駕車進駐洛杉磯。更誇張的是，部分社群媒體使用者剪輯並發布戰術軍事模擬電玩「武裝行動3」(Arma 3)的畫面，意圖誤導民眾示威民眾與軍警之間的衝突急劇升級。

南卡羅來納州克萊蒙森大學(Clemson University)教授、社群媒體鑑識中心主任林維爾(Darren Linvill)表示，即使是最精明的社群媒體使用者，在快速變化的情況下，也很難立刻區分過往內容和真實圖像。

林維爾說：「有時候，傳播者基於特定目的蓄意發布內容，但大多數情況下，轉發這類內容的人根本不解畫面事件當下的時空背景。」