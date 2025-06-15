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「不要國王」示威恐引騷亂 民主黨憂落入川普圈套

編譯盧炯燊／綜合報導
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圖為亞特蘭大市示威者在14日的「不要國王」抗議活動中，舉牌列舉川普上任以來的種種「惡行」。(美聯社)
圖為亞特蘭大市示威者在14日的「不要國王」抗議活動中，舉牌列舉川普上任以來的種種「惡行」。(美聯社)

華府14日舉辦閱兵活動，慶祝陸軍建軍250周年，由總統川普主持。這天適值川普79歲生辰，閱兵被視為他給自己慶生，加上他下令向洛杉磯部署國民兵與海軍陸戰隊，以平息因移民執法行動引發的衝突，由此在全美激發逾千個「不要國王」(No Kings) 抗議活動。

然而這些因素叠加起來的「不要國王」抗議活動，已讓民主黨人察覺到蘊藏有極大的政治危險，甚至擔憂會墮入川普的圈套。

民主黨人一直努力掌握平衡，既要對川普採取強硬立場，又不能落入他的圈套，尤其在法律與秩序以及非法移民問題上。然而抗議活動難以預測，因為任何人都可以參與並製造麻煩，為川普製造了藉口。

中左翼智庫「第三條道路」(Third Way)創始人貝內特(Matt Bennett)指出，「抗議活動有可能，甚至在某種程度上已經對我們不利」。

「不要國王」的組織者指出，其合作夥伴裡就包括100多個左翼團體，它們都不同程度參與了洛杉磯的抗議活動。其中拉丁裔倡導組織「聯合拉丁美洲公民聯盟」(League of United Latin American Citizens)執行長普羅亞尼奧(Juan Proaño)表示，鑑於川普政府驅逐無證移民的舉動，民眾反對聲浪持續高漲。

然而這正是民主黨領袖的擔憂所在，參與者來自四方八面容易製造混亂。這如同2020年明州非裔弗洛伊德 (George Floyd) 遭白人警察跪殺後，在全國爆發的「黑人命也是命」(Black Lives Matter) 抗議活動，負面影響至今仍在。

這些示威活動激起了民眾對警察暴力的憤怒及改革的呼聲，但共和黨人指責有些騷亂是在民主黨城市內出現，實際上是民主黨領導的混亂。這次洛杉磯抗議事件在其他城市所觸發的抗議也是同一情況，認為民主黨人與抗議者站在一起沒有任何好處。

智庫Axiom Strategies 的共和黨籍顧問馬奎爾(Erin Maguire)指出，民主黨人總是誤判各種情況，以為這會在政治上對他們有利，但實際上看不出有什麼好處。

民主黨 川普 非法移民

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