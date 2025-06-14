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全美白卡個資 衛生部交給國安部抓非法移民

記者胡玉立／綜合報導
衛生部將部分州領取白卡福利者的個人資料交給國安部，讓移民局官員更容易找出驅逐出境的對象。圖為德州居民填寫白卡申請表。(美聯社)
衛生部將部分州領取白卡福利者的個人資料交給國安部，讓移民局官員更容易找出驅逐出境的對象。圖為德州居民填寫白卡申請表。(美聯社)

美聯社報導，川普政府本周將俗稱「白卡」的醫療補助計畫(Medicaid)數以百萬計參保人個資，交給了國土安全部(DHS)，其中包括參保人的移民身分在內。此舉可能讓正在全面打擊非法移民的國安部，更容易找到驅逐出境對象。

美聯社取得的電郵顯示，衛生部(HHS)部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)的兩名高級顧問下令將白卡參保人個資集體移交給國安部；這些資料包含加州、伊利諾州、華盛頓州和華盛頓特區等地的居民資訊；這些州都允許非美國公民參加白卡計畫。

內部備忘錄和電郵顯示，白卡官員曾以存在法律和倫理問題為由，試圖阻止移交個資，但未成功。衛生部10日甚至下令聯邦醫療服務中心(CMS)官員在當天下午5時30分前，移交資訊給國土安全部。CMS官員收到該電郵指令的時間，距截止期限只剩54分鐘。

川普政府近來加大執法力道，驅逐南加州非法移民；面對白卡參保人個資被交給負責驅逐官員，加州州長紐森(Gavin Newsom)辦公室聲明表示，聯邦當局在國民兵和陸戰隊協助下在洛杉磯展開突襲移民行動，令人擔心這些數據會被如何利用；「我們高度重視所有加州居民隱私；這種潛在數據傳輸極令人擔憂，如果屬實，可能構成非法行為」。

衛生部發言人尼克森(Andrew Nixon)拒絕回答為何要與國土安全部共享數據以及如何使用這些數據的問題。但他強調資料共享合法，「CMS和DHS近期的數據共享，衛生部(HHS)完全在法定權限範圍內行事，並完全遵守所有適用法律，以確保白卡福利只提供給有權合法享受這些福利的個人」。

所有州依法須向非美國公民提供緊急白卡服務，包括合法居留但未達申請白卡五年等待期的人。全國有七個州以及華盛頓特區允許未在美國合法居住的移民參加該州的白卡計畫，並享有全額福利；這些州在拜登政府時期啟動相關項目，並表示不會向聯邦政府收取這些移民的醫療費用。紐約州、 華盛頓州、俄勒岡州和明尼蘇達州還未向CMS 交出可識別身分的數據。

白卡 非法移民 加州

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