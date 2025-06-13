闖國安部長記者會提問 加州參議員遭壓地上銬

聯邦參議員巴迪亞(左前)被推出國土安全部長諾姆記者會場。(路透)

加州聯邦參議員巴迪亞(Alex Padilla)12日在國土安全部長諾姆(Kristi Noem)於洛杉磯 舉行的記者會上，因打斷記者會，被特勤人員推搡，強行驅離並戴上手銬。民主黨參院領袖舒默(Chuck Schumer)痛批這種做法猶如極權主義，並要求調查。

影音來源：NBC News

當時諾姆正就連日圍繞移民 執法的街頭騷亂進行簡報，她矢言會繼續移民掃蕩 ，巴迪亞突然從人群中走向她，並說：「部長，我想知道你為什麼要這樣誇大和加油添醋。」

聯邦探員隨即上前阻止他靠近，巴迪亞高喊：「不要碰我！」

「我是參議員巴迪亞，我有問題要問部長，」他一邊與保安拉扯一邊大喊，「因為事實是，有半打的罪犯被你們…你們正在…」

話未說完，他就被數名探員推出記者會房間，並被壓制在地短暫戴上手銬，記者會則繼續進行。

聯邦參議員巴迪亞(趴在地上)被推出國土安全部長諾姆記者會場後，遭上銬帶走。(路透)

國土安全部(DHS)事後表示，帕迪拉當時沒有佩戴參院徽章，他未能證明自己的身分，特勤人員因此依標準程序將他視為潛在威脅。

諾姆在記者會結束後，與巴迪亞進行了15分鐘的一對一會談，她說，巴迪亞甚至沒有要求與她會面，「我想每個美國人都會同意(巴迪亞擾亂秩序的行為)是不適合的。」

「如果他主動聯繫我們，表明身分，並且願意談談就好了。我認為他的做法一點也不合適。但這次談話很愉快，我們交換了電話號碼，我們會繼續溝通。」她說。

巴迪亞後來解釋，他只是想知道國安部在加州和洛市移民執法行動的資訊，他鼓勵民眾繼續和平抗議，不受川普 政府脅迫。

加州州長紐森對此事表達憤怒，批評「這太離譜、太獨裁了，川普和他的突擊部隊已經失控了，這一切必須結束。」

看來也很生氣的參院民主黨領袖舒默也發聲譴責，表示「一位參議員不應受到如此粗暴的對待」。他指出，川普政府未對洛杉磯過去一周的抗議給民主黨答案，巴迪亞只是盡責尋求相關資訊。

巴迪亞為洛杉磯出身，父母為墨西哥移民，長期支持無證移民，並一貫嚴厲批評川普政府對洛杉磯騷亂的處置方式。