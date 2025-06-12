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加州參議員闖記者會質問國安部長 遭特勤上銬驅逐

加州參議員闖記者會質問國安部長 遭特勤上銬驅逐

世界新聞網王若馨／即時報導
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加州聯邦參議員巴迪亞（中）12日在國土安全部長諾姆的記者會上，被特勤人員強行驅離。（美聯社）
加州聯邦參議員巴迪亞（中）12日在國土安全部長諾姆的記者會上，被特勤人員強行驅離。（美聯社）

加州聯邦參議員巴迪亞（Alex Padilla）12日在國土安全部長諾姆（Kristi Noem）於洛杉磯舉行的記者會上，被特勤人員強行驅離並戴上手銬。

當時諾姆正就連日圍繞移民執法的街頭騷亂進行簡報，巴迪亞突然從人群中走向她，並說：「部長，我想知道你為什麼要這樣誇大和加油添醋。」

聯邦探員隨即上前阻止他靠近，巴迪亞高喊：「不要碰我！」

「我是參議員巴迪亞，我有問題要問部長，」他一邊與保安拉扯一邊大喊，「因為事實是，有半打的罪犯被你們…你們正在…」

話未說完，他就被數名探員推出記者會房間，並被壓制在地短暫戴上手銬，記者會則繼續進行。

國土安全部（DHS）事後表示，帕迪拉當時沒有佩戴參院徽章，他未能證明自己的身分，特勤人員因此依標準程序將他視為潛在威脅。

諾姆在記者會結束後，與巴迪亞進行了15分鐘的一對一會談，她說，巴迪亞甚至沒有要求與她會面，「我想每個美國人都會同意（巴迪亞擾亂秩序的行為）是不適合的。」

「如果他主動聯繫我們，表明身分，並且願意談談就好了。我認為他的做法一點也不合適。但這次談話很愉快，我們交換了電話號碼，我們會繼續溝通。」她說。

加州州長紐森對此事表達憤怒，批評「這太離譜、太獨裁了，川普和他的突擊部隊已經失控了，這一切必須結束。」

參院民主黨領袖舒默也發聲譴責，表示「一位參議員不應受到如此粗暴的對待」。

巴迪亞為洛杉磯出身，父母為墨西哥移民，長期支持無證移民，並一貫嚴厲批評川普政府對洛杉磯騷亂的處置方式。

影片來源：YouTube@NBCLA

洛杉磯 移民 參議員

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