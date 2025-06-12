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指揮官稱國民兵曾「拘留人」又改口 警告洛城情勢將升級

中央社／洛杉磯11日即時報導
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在洛杉磯市，國民兵指揮官一度稱，國民兵成員暫時拘留了部分攻擊執法人員的平民，再將他們移交給執法部門。(美聯社)
在洛杉磯市，國民兵指揮官一度稱，國民兵成員暫時拘留了部分攻擊執法人員的平民，再將他們移交給執法部門。(美聯社)

監督部署於洛杉磯國民兵的指揮官薛曼稍早向美聯社表示，國民兵曾在洛杉磯拘留平民，但之後又收回這段話。儘管洛杉磯局勢降溫，薛曼警告他預期情勢將升級。

有線電視新聞網（CNN）報導，薛曼（Scott Sherman）起初告訴美聯社，最近幾天發生了國民兵暫時拘留平民事件。但美聯社報導說：「他之後說他的資訊不正確，國民兵成員並沒有拘留平民。」

薛曼表示，他先前的言論是根據他看到的照片與畫面，結果這些影像中的人不是洛杉磯國民兵成員代表。

路透報導，陸軍少將薛曼負責指揮部署到洛杉磯的部隊，他向媒體表示，部署到洛城的700名陸戰隊員與4000名國民兵不能逮捕人，但可以短暫拘留人。

薛曼說：「他們沒有逮捕任何人。他們只是在那裡拘留人，以等待執法人員前來處置那些示威群眾。」

洛杉磯郡警長魯納（Robert Luna）說，他正請軍方領導層釐清這起事件。

他在記者會上說：「我對這點的理解是，他們沒有逮捕或拘留的權力。」

薛曼率領第51特遣隊（Task Force 51），負責監督派到洛杉磯維安的4000多名國民兵與700名陸戰隊員。

儘管洛杉磯局勢已平靜下來，薛曼警告他預期情勢將升級。

他說，「我們預期情勢將升溫」，並提到大家現在都在討論全美各地的抗議活動。他說：「我專注於洛杉磯這邊，關注這邊發生了什麼事…我覺得我們都非常擔憂。」

洛杉磯 薛曼 國民兵

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