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紐森：加州不會是最後一個 我們正親眼目睹民主遭受攻擊

民調：搖擺選民挺川普強硬處理洛杉磯動亂 紐森不得民心

紐森：加州不會是最後一個 我們正親眼目睹民主遭受攻擊

編譯周辰陽／即時報導
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加州州長紐森10日發表講話。(美聯社 / 加州州長辦公室)
加州州長紐森10日發表講話。(美聯社 / 加州州長辦公室)

加州州長紐森10日晚間發表措辭嚴厲的全國談話，劍指川普總統未經州府要求，就將國民兵聯邦化，並動用陸戰隊鎮壓洛杉磯的抗議活動。

NBC新聞與衛報報導，在抗議群眾與執法部門爆發數日衝突後，被視為2028年潛在總統候選人的紐森發表全國談話，嚴厲抨擊川普的移民執法策略，並指控對方正在「徹底摧毀開國元勳所建立的歷史大業」。

紐森說：「這事關我們每一個人，也關乎你。加州或許是第一個，但顯然不會是最後一個。接下來是其他州，接著就是民主本身。我們正親眼見證民主遭受攻擊，我們所擔心的那一刻已經到來。」

他進一步指出：「專制政權從鎖定最無力反抗的人開始，但他們不會就此止步。」

自抗議活動6日爆發以來，川普在未經紐森請求的情況下，動員數千名國民兵，並部署700多名陸戰隊員。紐森嗆聲「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）有種來逮捕他，川普稱「我是湯姆（霍曼）的話就會照做」，並批紐森「極度無能」。

紐森在10日的演講中指出，川普一向在對自己有利的情況下支持使用暴力，並以1月6日國會山莊暴亂事件為例說道：「川普和他的忠實追隨者靠著挑起分裂壯大自己，因為這能讓他們奪取更多權力，掌控更多事情。順帶一提，只要事情有利於川普，他就不會反對違法與暴力。」

他補充：「法治正日益讓位給唐式（Don，川普之名，亦指黑幫老大）統治。」白宮沒有立即回應置評請求。

川普 紐森 加州

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