不只洛杉磯 川普政府討論加派國民兵鎮壓其他城市示威潮

亞特蘭大警方10日朝抗議移民掃蕩行動的群眾施放催淚瓦斯，一名示威者站在煙霧之中。(路透)

隨著川普 政府進一步加強掃蕩移民 行動，以洛杉磯 為中心的抗議活動10日迅速蔓延全美，紐約、芝加哥、亞特蘭大、奧馬哈與西雅圖 等地皆爆發示威。紐約時報報導，由於抗議持續升級至10日，美國官員積極討論向其他地區部署國民兵 與現役軍隊。

紐時報導指出，一名美國官員表示，包含國防部在內，政府內部正積極討論是否在洛杉磯以外的其他城市部署國民兵或現役部隊。

根據衛報報導，紐約、亞特蘭大、芝加哥、奧馬哈與西雅圖均見抗議人潮。

紐約市10日傍晚6時過後，數千名民眾聚集曼哈坦下城市政中心旁的佛雷廣場與聯邦大樓外，抗議川普政府移民政策，高舉「ICE，滾出紐約」等標語。入夜後氣氛升高，有人辱罵警方，數十名鎮暴警察列隊戒備，數名示威者遭束帶拘捕。

晚間10時後人數減至百人左右，仍與警方對峙。紐時指出，此次集會規模與緊張程度均超過前幾日，儘管爆發零星衝突，情勢尚未如洛杉磯出現失控場面。

在芝加哥，數千人聚集在一處移民法庭外，隨後遊行穿越市中心街道，敲擊鼓聲並高喊：「不再遣返！」根據WGN電視新聞報導，一輛汽車一度衝進遊行隊伍，差點撞上反ICE抗議群眾，該台電視台也播出現場影像。

根據11 Alive新聞報導，在亞特蘭大都會區，數百人沿著百福大道（Buford Highway）遊行，聲援洛杉磯抗議者。

10日在奧馬哈也有示威者高舉手牌高喊「Chinga la migra」，此為西班牙語，意為「去X的ICE」。