民調：搖擺選民支持川普強硬處理洛杉磯動亂 紐森不得民心

美國進行無證移民驅逐行動，上周末起在洛杉磯引發大規模抗議，連日都有暴力事件發生。(路透)

社群媒體與網路事件分析公司「Impact Social」數據顯示，川普 總統處理洛杉磯 移民抗議事件的方式，獲得搖擺選民的支持，反觀加州州長紐森(Gavin Newsom)不得民心。

新聞周刊(Newsweek)報導，川普政府承諾實施美國史上最大規模的無證移民驅逐行動，聯邦移民及海關執法局(ICE)在全美展開突襲，上周末起在洛杉磯引發大規模抗議，盡管多數群眾和平抗議，但數日來也有暴力事件發生。

川普不顧加州州長紐森和洛杉磯市長貝斯(Karen Bass)反對，強行調派國民兵 弭平暴亂，民眾如何看待聯邦與州政府危機處理？

Impact Social數據顯示，32%搖擺選民支持川普做法，19%選民反對；另有49%選民對川普的措施持中立態度，多數人對洛杉磯抗議事件「無感」。

Impact Social早在2016年5月開始分析4萬多名搖擺選民在網路社群的討論，所謂搖擺選民定義為對川普失望的選民以及中間派人士。

學者形容，川普此次贏得搖擺選民的支持是「戰術勝利而非戰略勝利」。

Impact Social共同創辦人石內普(Phil Snape)在民調報告中寫道，搖擺選民不認為川普濫權調派國民兵，而是「展現對地方執政失敗的必要領導力」。

石內普寫道，「在此背景下，川普派遣國民兵的決定被視為執法行動，而非政治作秀，部分畫面可能讓傳統評論員感到恐慌，例如軍用卡車駛進平民社區、士兵在街頭巡邏等，但對許多人而言，卻是終於有人認真處理局勢的證明」。

另一方面，在反對川普決策的受訪者有41%擔心「危險的越權行為」，憂心「以軍事力量對付美國公民可能踩到憲法紅線」。

紐森等民主黨領袖強烈譴責川普將國民兵「聯邦化」，主張川普違法濫權，質疑聯邦政府侵犯州主權並於10日正式提告。

數據顯示，加州州長紐森處理洛杉磯移民抗議事件不得民心。(路透)

石內普形容，川普此次贏得搖擺選民的支持是「戰術勝利而非戰略勝利」，並強調：「搖擺選民支持果斷行動，但反對無限期軍事化或混亂，若聯邦軍隊恢復秩序，川普將占上風；但若局勢惡化，或者川普行動被視為煽動而非弭平紛亂，也可能被指責是他挑起試圖解決的危機。」