川普喊話：6/14華府閱兵若遇抗議 將強力應對

川普總統10日在北卡發表演說再度批評加州，並指派兵進駐洛杉磯正是因為州長紐森無法應付這種場面。（美聯社）

國防部9日派出700名陸戰隊員進駐加州洛杉磯 ，並繼續增派國民兵，川普 總統10日為此辯護，指一些抗議行動已可被稱為「叛亂」（insurrection），他並警告預定14日在華府舉行的閱兵式上若有民眾出來抗議，將會以強力應對（big force）。

川：部分示威已可稱為叛亂

川普表示，洛杉磯的大規模民眾抗議是對和平和主權的全面攻擊，並他們是來自外國的入侵；川普也在缺乏證據下指控加州州長紐森 （Gavin Newsom）和洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）付錢給這些煽動者和叛亂分子。但川普稍晚否認指州長和市長付錢，而是指「有人付錢」。

洛杉磯近日的動亂，川普政府強力介入，前後已派遣4000名國民兵進駐洛杉磯待命，9日還加派700名陸戰隊員進入，升高與紐森的對立態勢。

慶祝美國陸軍建軍250周年，川普10日在北卡布拉格堡 （Fort Bragg）發表演說，他表示，政府不會容忍聯邦探員遭到攻擊，也不會容忍美國城市被外來敵人入侵。

川普總統10日出席北卡布拉格堡慶祝陸軍建軍250周年儀式並發表演說，他警告14日將在華府舉行的閱兵若有人示威，政府將會強力應對。（美聯社）

赫塞斯援引2020佛洛伊德案

國防部長赫塞斯10日在國會以2020年佛洛伊德（George Floyd）遭警察壓制死亡所引發的明尼蘇達州暴動為例指出，當時就是太晚動員國民兵，川普認知到這樣的情況、州長未能做出適當的處置，如果情況失控，會對市民來說非常糟糕。

針對川普政府未經州政府同意就部署國民兵和陸戰隊來應付洛杉磯的抗議，川普10日表示，如果聯邦政府不及時介入，洛杉磯恐陷入一片火海。

川普認為，部分在洛杉磯發生的抗議行動可以被稱為「叛亂」（insurrection），並再度指控抗議民眾是職業的叛亂分子、麻煩製造者、煽動者，指他們收錢來製造混亂；川普並指控，這是一場被計畫出來的災難（planned disaster），認為抗議的民眾手上有工具、武器。

川普也表示，他一天前曾與紐森通話，川普說，他告知紐森做得非常差勁；川普也形容說，在他部署軍隊以前，洛杉磯是被圍困了（under siege），指洛杉磯警方當時無力處理，情況已經失控。

川普：不排除加大逮捕力度

此次洛杉磯爆發的大規模抗議，因美國移民及海關執法局（ICE）日前在洛杉磯發動突襲搜索行動而起，川普表示，這可能是未來更多行動的起點，並認為，這次ICE行動的強度並不大，川普向全國喊話，未來如果再展開行動，將會使用同等或更強的力度。

華府即將於6月14日舉行盛大閱兵活動，慶祝美國陸軍建軍250周年，川普說，最近很多國家都在慶祝二戰勝利，但美國贏得了戰爭卻是唯一沒有慶祝勝利的國家，他說，如果不是因為美國，盟友可能要講德語或日語。

川普說，如果當天有任何抗議，政府將會強力應對，川普指，這些人討厭美國。

川普指出，現在部署在洛杉磯的軍隊正保護聯邦政府的財產和人員，並表示，他之所以部署軍隊，是因為洛杉磯警方需要幫忙；川普也指出，部署的軍隊不但在保護洛杉磯市民，也在保衛國家，阻止外來入侵。

川普演說時聲稱，有人在資助這些人，司法部將會查出誰是幕後指使者；川普並指，加州州長和洛杉磯市長很無能，並指控他們付錢給麻煩製造者、煽動者和叛亂分子。