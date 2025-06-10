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洛杉磯市長宣布：10日起部分地區實施宵禁

詐騙長者1169萬 南加華女結夥洗錢下場慘

洛杉磯市長宣布：10日起部分地區實施宵禁

編譯陳韻涵／即時報導
洛杉磯市長貝斯(圖)宣布自10日開始，當地洛杉磯時間晚間8時至隔天早上6時部分地區實施宵禁，範圍約一平方哩。 (美聯社)
洛杉磯市長貝斯(圖)宣布自10日開始，當地洛杉磯時間晚間8時至隔天早上6時部分地區實施宵禁，範圍約一平方哩。 (美聯社)

紐約時報報導，為控制加州洛杉磯市示威抗議的局面，洛杉磯市長貝斯(Karen Bass)宣布自10日開始，當地洛杉磯時間晚間8時至隔天早上6時部分地區實施宵禁，範圍約一平方哩，以遏止夜間暴力情事。這段時間民眾禁止外出，只能待在室內。

加州州長紐森(Gavin Newsom)10日則向法院提出緊急動議，試圖阻止川普總統調派陸戰隊和國民兵協助移民掃蕩行動，但遭法官拒絕頒發臨時禁制令，不過訂12日舉辦聽證會；川普10日譏諷洛杉磯為「垃圾堆」(trash heap)，重申派兵維安的必要性。

美聯社報導，紐森10日提出緊急請求，尋求立即阻止政府派遣部隊支援移民突襲行動，主張聯邦政府的行動只會加劇緊張局勢，進一步造成動盪；聯邦法官受理案件後，訂12日舉行聽證會。

聯邦政府律師表示，紐森正尋求危險且無前例的法院命令，這將會干擾聯邦當局採取行動的能力。

福斯新聞網報導，紐森和加州民主黨檢察長邦塔(Rob Bonta)10日向加州北區聯邦法院提交動議，請求法院授予加州一項臨時禁制令，禁止川普、國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)和國防部「動用軍隊和聯邦國民兵在社區巡邏，或以其他方式介入一般執法行動」。

紐森與邦塔主張，這些活動「對州主權構成立即損害，剝奪重要的州資源，加劇緊張局勢，煽動(而非平息)內亂」。

聯邦移民及海關執法局(ICE)6日在洛杉磯突襲掃蕩無證移民後，洛杉磯連日爆發激烈騷亂和打劫事件。

紐森指責聯邦政府蓄意挑釁示威群眾，且「動員軍隊對抗美國公民」；他認為，就算情勢混亂，聯邦政府沒有必要透過軍事手段回應，抗議活動「大多並未涉及暴力」。

紐森辦公室10日發出聲明表示，這項動議指控川普政府違反美國憲法和「美國法典」(United States Code)第10章(Title 10) 賦予的權力，「不僅因為此次接管未依聯邦法律規定徵詢州長同意或意見，且毫無法源依據」。

紐森辦公室在聲明中將騷亂導火線歸咎於ICE探員，指ICE的行動「未通知執法部門，故意激起社區反彈」。

此外，美聯社報導，國民兵 開始保護逮捕人的移民探員，這是擴張原本限於保護聯邦物業的職責。照片顯示，國民兵站在執行逮捕的移民探員周圍。

ICE在聲明中表示，軍隊是在保護移民設施和探員。不過這項改變，使得軍隊更接近執行像遣返之類的執法行動，也是川普之前承諾過的。

川普10日在北卡羅來納州布拉格堡(Fort Bragg)演講時，形容洛杉磯為「垃圾堆」，承諾聯邦政府將「解放洛杉磯，讓它再次自由、乾淨與安全」。

川普強調，若他不派軍隊進駐維安，洛杉磯就會被「燒毀」。

洛杉磯時報先前報導，洛杉磯市長貝斯考慮實施宵禁，遏止夜間暴力事件。貝斯表示，「我們正在考慮宵禁事宜」，稍晚將與洛杉磯警察局長麥唐諾(Jim McDonnell)會商；她透露，宵禁不需要涵蓋整個洛杉磯地區，可能集中在市中心。

洛杉磯 紐森 川普

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