我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯市長宣布：10日起部分地區實施宵禁

詐騙長者1169萬 南加華女結夥洗錢下場慘

川普批加州示威者「畜牲」：洛杉磯變垃圾堆 要長期駐軍

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統10日於北卡羅來納州布拉格堡對軍人發表演說，慶祝美國陸軍建軍250周年。(歐新社)
川普總統10日於北卡羅來納州布拉格堡對軍人發表演說，慶祝美國陸軍建軍250周年。(歐新社)

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國加州因掃蕩無證移民引發的抗議延燒，川普政府7日至9日陸續動員國民兵與陸戰隊至洛杉磯，川普10日發表演說稱洛杉磯是「垃圾堆」，並要「解放」洛杉磯，暗示將長期在洛杉磯部署軍隊「直到恢復和平」。另外，芝加哥聯邦法官10日駁回暫緩動員國民兵與陸戰隊的要求。

川普政府繼7日動員2000名國民兵部署洛杉磯，9日再宣布出動700名陸戰隊員和額外2000名國民兵。

川普10日前往北卡羅來納州布拉格堡（Fort Bragg），在慶祝美國陸軍建軍250周年活動上對軍人發表談話，他形容，洛杉磯的動亂是「對和平、公共秩序與國家主權的全面攻擊，由揮舞國旗的暴徒發動」。

美聯社報導稱，川普在演說中描述示威者是「畜牲」、「外敵」。

川普補充，洛杉磯在短短幾十年間，從「全球最乾淨、安全、美麗的城市之一」，淪為「垃圾堆，整個社區落入跨國幫派與犯罪集團的控制」。

川普說，「簡單來說，我們將解放洛杉磯，讓它再次自由、乾淨、安全」。

此外，川普10日在安德魯聯合基地告訴記者，「我只想看到和平。如果和平，我們就離開；如果有一絲不和平的可能，我們就會待在那裡直到恢復和平。」

另一方面，加州政府10日下午請求立即阻止川普政府動員國民兵與陸戰隊，遭到芝加哥聯邦法官布瑞爾（Charles R. Breyer）駁回，並且安排在當地時間12日下午1時30日舉行聽證會再行決議。

川普 洛杉磯 國民兵

上一則

川普指控「加州州長」付錢給洛杉磯抗議民眾 又改口說是別人

下一則

川普扳回一城 法院裁准可暫時續推全球關稅政策

延伸閱讀

川普指控「加州州長」付錢給洛杉磯抗議民眾 又改口說是別人

川普指控「加州州長」付錢給洛杉磯抗議民眾 又改口說是別人
市長譴責川普製造混亂 將LA當成強硬政策實驗場

市長譴責川普製造混亂 將LA當成強硬政策實驗場
不顧加州政府反對 川普派陸戰隊進駐洛杉磯

不顧加州政府反對 川普派陸戰隊進駐洛杉磯
川普不排除援引「叛亂法」控制加州騷亂

川普不排除援引「叛亂法」控制加州騷亂

熱門新聞

馬斯克(左)與川普總統。(路透資料照)

馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上

2025-06-05 16:00
洛杉磯派拉蒙地區6日因非法移民掃蕩行動爆發警民對峙，7日情勢持續升級。圖為執法人員在衝突中執勤。(美聯社)

川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫

2025-06-07 21:59
曾有好交情的馬斯克與川普公開翻臉。(美聯社資料照)

馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾

2025-06-05 20:06
馬斯克(左)與川普總統。(美聯社資料照)

川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩

2025-06-05 16:35
川普4日在白宮舉行夏季宴會發表演說。(美聯社)

川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制

2025-06-04 20:20
馬斯克（左）周三貼文抨擊川普力推的「大而美」稅改法案，聲稱這會害美國變「債務奴隸」，並敦促國會議員「殺了這法案」。(美聯社)

川普馬斯克撕破臉因這導火線 官員提醒「總統記仇」

2025-06-04 20:06

超人氣

更多 >
習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注
快到了才發現飛機太大無法降落 美航班機緊急改降羅馬

快到了才發現飛機太大無法降落 美航班機緊急改降羅馬
司法部長公布在洛杉磯騷亂對聯邦幹員丟石頭的嫌犯身分

司法部長公布在洛杉磯騷亂對聯邦幹員丟石頭的嫌犯身分
路透報導美中貿易會談已結束 但美財政部發言人卻說…

路透報導美中貿易會談已結束 但美財政部發言人卻說…
紐約市租客無須付高額仲介費 改由房東負擔 11日生效

紐約市租客無須付高額仲介費 改由房東負擔 11日生效