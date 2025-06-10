川普指控加州州長付錢給洛杉磯抗議民眾

總統川普。(路透)

總統川普 10日表示，洛杉磯 的大規模民眾抗議是對和平和主權的全面攻擊，並他們是來自外國的入侵；川普也指控加州州長紐森 （Gavin Newsom）和洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）付錢給這些煽動者和叛亂分子。

紐森10日則提出緊急動議，要求法院阻止川普政府軍事化洛杉磯，指川普政府的做法是非法的，且沒有必要的。

因美國移民及海關執法局（ICE）日前在洛杉磯發動突襲搜索行動而引發的民眾大規模抗議尚未結束，川普10日慶祝美國陸軍建軍250周年，於布拉格堡 （Fort Bragg）發表演說，他表示，川普政府不會容忍聯邦探員遭到攻擊，也不會容忍美國城市被外來敵人入侵。

川普說，拜登政府開放進來的正是外來的敵人，川普指控他們來自全世界的監獄、精神院，也指控他們是幫派領袖、毒梟。

川普說，現在部署在洛杉磯的軍隊正保護聯邦政府的財產和人員，並表示，他之所以部署軍隊，是因為洛杉磯警方需要幫忙；川普也指出，部署的軍隊不但在保護洛杉磯市民，也在保衛國家，阻止外來入侵。

川普說，這些暴動者要求ICE撤出洛杉磯，並停止執行聯邦移民法律，因為他們非法滯留在美國；川普表示，不受控制的移民會指向混亂，這也是許多歐洲國家正在發生的事情。

川普批評說，洛杉磯的大規模抗議是對和平、公共秩序和國家主權的全面攻擊，並指這些暴動者驕傲地拿著外國的國旗，還燃燒美國國旗，以入侵美國為目標，「我們不會讓這樣的事情發生」。

川普表示，這些人不是業餘的，而是專業的，認為他們最近之所以會解散，是因為他們手上的磚頭被拿走了。

川普認為，有人在資助這些人，並指出司法部將會查出誰是幕後指使者；川普並批評說，加州州長和洛杉磯市長很無能，並指控他們付錢給麻煩製造者、煽動者和叛亂分子。

紐森10日提出緊急動議，要求法院阻止川普政府軍事化洛杉磯，他表示，聯邦政府正用軍隊來對付美國市民；紐森說，政府部署經過訓練的戰鬥人員到街上，已經威脅到美國民主的核心，認為川普的行為像是一名暴君，而非一位美國總統；紐森要求法院立即阻止這些非法的行為。