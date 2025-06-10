我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯市長譴責川普製造混亂：把我們當成強硬政策實驗場

WSJ獨家：拜登政府長期監視馬斯克

川普指控加州州長付錢給洛杉磯抗議民眾

記者陳熙文／華盛頓即時報導
總統川普。(路透)
總統川普。(路透)

總統川普10日表示，洛杉磯的大規模民眾抗議是對和平和主權的全面攻擊，並他們是來自外國的入侵；川普也指控加州州長紐森（Gavin Newsom）和洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）付錢給這些煽動者和叛亂分子。

紐森10日則提出緊急動議，要求法院阻止川普政府軍事化洛杉磯，指川普政府的做法是非法的，且沒有必要的。

因美國移民及海關執法局（ICE）日前在洛杉磯發動突襲搜索行動而引發的民眾大規模抗議尚未結束，川普10日慶祝美國陸軍建軍250周年，於布拉格堡 （Fort Bragg）發表演說，他表示，川普政府不會容忍聯邦探員遭到攻擊，也不會容忍美國城市被外來敵人入侵。

川普說，拜登政府開放進來的正是外來的敵人，川普指控他們來自全世界的監獄、精神院，也指控他們是幫派領袖、毒梟。

川普說，現在部署在洛杉磯的軍隊正保護聯邦政府的財產和人員，並表示，他之所以部署軍隊，是因為洛杉磯警方需要幫忙；川普也指出，部署的軍隊不但在保護洛杉磯市民，也在保衛國家，阻止外來入侵。

川普說，這些暴動者要求ICE撤出洛杉磯，並停止執行聯邦移民法律，因為他們非法滯留在美國；川普表示，不受控制的移民會指向混亂，這也是許多歐洲國家正在發生的事情。

川普批評說，洛杉磯的大規模抗議是對和平、公共秩序和國家主權的全面攻擊，並指這些暴動者驕傲地拿著外國的國旗，還燃燒美國國旗，以入侵美國為目標，「我們不會讓這樣的事情發生」。

川普表示，這些人不是業餘的，而是專業的，認為他們最近之所以會解散，是因為他們手上的磚頭被拿走了。

川普認為，有人在資助這些人，並指出司法部將會查出誰是幕後指使者；川普並批評說，加州州長和洛杉磯市長很無能，並指控他們付錢給麻煩製造者、煽動者和叛亂分子。

紐森10日提出緊急動議，要求法院阻止川普政府軍事化洛杉磯，他表示，聯邦政府正用軍隊來對付美國市民；紐森說，政府部署經過訓練的戰鬥人員到街上，已經威脅到美國民主的核心，認為川普的行為像是一名暴君，而非一位美國總統；紐森要求法院立即阻止這些非法的行為。

川普 洛杉磯 紐森

上一則

加州向法院申請禁制令 阻止美軍部署洛杉磯

下一則

美商務部長：美中已對日內瓦共識達成原則框架 待川習同意後實施

延伸閱讀

不顧加州政府反對 川普派陸戰隊進駐洛杉磯

不顧加州政府反對 川普派陸戰隊進駐洛杉磯
川普不排除援引「叛亂法」控制加州騷亂

川普不排除援引「叛亂法」控制加州騷亂
華府周六閱兵 川普：抗議民眾將面對強大維安

華府周六閱兵 川普：抗議民眾將面對強大維安
瑞典「環保少女」闖加薩遭驅逐 再與川普隔空交火

瑞典「環保少女」闖加薩遭驅逐 再與川普隔空交火

熱門新聞

馬斯克(左)與川普總統。(路透資料照)

馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上

2025-06-05 16:00
洛杉磯派拉蒙地區6日因非法移民掃蕩行動爆發警民對峙，7日情勢持續升級。圖為執法人員在衝突中執勤。(美聯社)

川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫

2025-06-07 21:59
曾有好交情的馬斯克與川普公開翻臉。(美聯社資料照)

馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾

2025-06-05 20:06
馬斯克(左)與川普總統。(美聯社資料照)

川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩

2025-06-05 16:35
川普4日在白宮舉行夏季宴會發表演說。(美聯社)

川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制

2025-06-04 20:20
馬斯克（左）周三貼文抨擊川普力推的「大而美」稅改法案，聲稱這會害美國變「債務奴隸」，並敦促國會議員「殺了這法案」。(美聯社)

川普馬斯克撕破臉因這導火線 官員提醒「總統記仇」

2025-06-04 20:06

超人氣

更多 >
習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注
快到了才發現飛機太大無法降落 美航班機緊急改降羅馬

快到了才發現飛機太大無法降落 美航班機緊急改降羅馬
司法部長公布在洛杉磯騷亂對聯邦幹員丟石頭的嫌犯身分

司法部長公布在洛杉磯騷亂對聯邦幹員丟石頭的嫌犯身分
路透報導美中貿易會談已結束 但美財政部發言人卻說…

路透報導美中貿易會談已結束 但美財政部發言人卻說…
槍聲四起、生意冷清 華埠居民憂心夜不能寐

槍聲四起、生意冷清 華埠居民憂心夜不能寐