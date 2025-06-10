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川普不排除援引「叛亂法」控制加州騷亂

抗議變調「零元購」 洛市中心多家高檔店遭洗劫

民主黨參議員憂川普以洛杉磯騷亂為「藉口」宣布戒嚴

記者顏伶如／即時報導
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洛杉磯群眾抗議移民局執法愈演愈烈，7日開始失控，川普下令國民兵到洛杉磯維持秩序。圖為洛杉磯抗議活動7日失控，群眾縱火燒車。(路透)
洛杉磯群眾抗議移民局執法愈演愈烈，7日開始失控，川普下令國民兵到洛杉磯維持秩序。圖為洛杉磯抗議活動7日失控，群眾縱火燒車。(路透)

新聞周刊(Newsweek)10日報導，民主黨籍康州聯邦參議員布魯曼索(Richard Blumenthal)表示，正在擔心川普總統可能以洛杉磯街頭騷亂為「藉口」(pretext)而「實施戒嚴法」。

報導指出，布魯曼索準備提案限縮總統在美國國內部署軍隊的權限。布魯曼索先前就曾推動類似提案。

布魯曼索表示，1792年叛亂法(Insurrection Act of 1792)內容過於籠統，希望全面改革。

洛杉磯地區掃蕩無證移民行動引起抗議並演變成街頭騷亂，川普總統周末期間下令動員加州國民兵，9日增調700名陸戰隊協助維護聯邦機關安全。

身為參院司法、國土安全、軍事等委員會成員的布魯曼索9日在社群媒體X發文表示，川普擴大軍隊部署，可能是要以洛杉磯抗爭事件為藉口，對言論自由祭出更多限縮，甚至「實施戒嚴法」(imposing martial law)。

發文寫道：「我將提案修改叛亂法，對於可能出現的濫權或越權發揮制衡。」

布魯曼索對POLITICO新聞網站表示，美國主流民意認為軍隊應該用來保衛國家利益與安全，不是用來鎮壓國內抗議。

2024年大選之前，布魯曼索便曾提案要求修改叛亂法。他在9日發文寫道，大選之前提案修法，是因為擔心軍隊力量以後可能遭到誤用，用來煽動衝突、威脅重要權利，「如今惡夢似乎即將成真，國會必須要有行動」。

洛杉磯 川普 戒嚴

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